FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üreticide 5, markette 17,5 TL! Yüzde 248’lik fiyat farkı

Üreticide 5, markette 17,5 TL! Yüzde 248’lik fiyat farkı

01.02.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı oldu. Üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı ise yüzde 248,4 ile elmada görüldü. Üreticide kilogramı 5 lira olan elmanın markette 17 lira 42 kuruşa satıldığı ifade edildi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar fahiş fiyat uygulaması yapan marketlerden alışveriş yapılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, semt pazarlarını adres gösterdi.

Üreticide 5, markette 17,5 TL! Yüzde 248’lik fiyat farkı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 248,4 ile elmada görüldüğünü, markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocakta üretici ile market fiyatı arasındaki en yüksek farkın yüzde 248,4 ile elmada görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu ürünü yüzde 223,6 ile kırmızı mercimek, yüzde 218,7 ile pırasa, yüzde 208,9 ile marul, yüzde 196,7 ile limon, yüzde 190 ile kuru üzümün takip ettiğini belirtti.

iStock-108350315

ÜRETİCİDE 5 LİRA TEZGAHTA 17

Bayraktar, üreticide kilogramı 5 lira olan elmanın markette 17 lira 42 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 44 lira 79 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan pırasanın 14 lira 34 kuruşa, 5 lira 14 kuruş olan marulun 15 lira 88 kuruşa, 6 lira olan limonun 17 lira 80 kuruşa ve 25 lira olan kuru üzümün 72 lira 51 kuruşa satıldığını ifade etti.

MARKETTE ŞAMPİYON PATLICAN

Markette 42 ürünün 36'sında fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 79,8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 46,6 ile yeşil fasulye, yüzde 44 ile kabak, yüzde 42,1 ile salatalık, yüzde 29,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 43,4 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 11,7 ile pırasa, yüzde 2,4 ile maydanoz, yüzde 1,4 ile ayçiçeği yağı izledi."

Ocakta üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 17 ile pırasa olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 14,8 ile karnabaharın, yüzde 14,3 ile limonun, yüzde 8,7 ile mandalinanın ve yüzde 0,3 ile beyaz lahananın izlediğini bildirdi. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 96,4 ile kabakta yaşandığını, kabaktaki fiyat artışını yüzde 53,6 ile salatalığın, yüzde 47,2 ile domates ve patlıcanın, yüzde 34,3 ile yeşil soğanın, yüzde 33,3 ile havucun ve yüzde 32,1 ile marulun izlediğini ifade etti. Geçen ay üreticide 34 ürünün 21'inde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 5 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe de fiyatın değişmediğini belirtti.

iStock-1159376930

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN SEBEBİ

Bayraktar, pırasa, karnabahar, limon, mandalina ve lahanadaki fiyat düşüşlerinin bu ürünlerin arzının artmasından kaynaklandığını, kabak, salatalık, domates, patlıcan, yeşil soğan, havuç ve marulda görülen fiyat artışlarının da bu ürünlere talebin artmasından ileri geldiğini kaydetti.

Aynı ürünün değişik marketlerde çok farklı fiyatlardan satıldığına dikkati çeken Bayraktar, tüketicileri, fahiş fiyattan ürün sattığını tespit ettikleri marketlerden alışveriş yapmamaları yönünde uyardı. Bayraktar, "Tüketicilerimiz semt pazarlarından özellikle meyve ve sebzesini daha uygun fiyatlardan temin edebilir." ifadesini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta ibre terse döndü: Motorine indirim geliyor! Akaryakıtta ibre terse döndü: Motorine indirim geliyor!
EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...
EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...
Anahtar Kelimeler:
market

En Çok Okunan Haberler

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Gram altın bekleyişte! Alım fırsatı ve rekor...

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.