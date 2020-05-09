Üreticilere bu yıl yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belirlendi

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken, bu yıl uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belirlendi.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan, birlik ve kooperatif gibi üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS'ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.