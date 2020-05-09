FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üreticilere bu yıl yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belirlendi

Üreticilere bu yıl yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

Süt üreticilerine bu yıl sağlanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belli oldu.

Üreticilere bu yıl yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belirlendi

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken, bu yıl uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belirlendi.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan, birlik ve kooperatif gibi üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS'ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak. Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama 2 yıl devam ettirilecek.

YAPILACAK KESİNTİ ORANLARI

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri veya tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına ödenecek.

Bu yıldan kalan ödemeler 2021 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten yapılacak.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...
Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Otomotiv devinden Türkiye kararı

Otomotiv devinden Türkiye kararı

Akaryakıta çifte zam

Akaryakıta çifte zam

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

Akaryakıta çifte zam

Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...

Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...

ABD'de bir ayda 20,5 milyon işsiz

ABD'de bir ayda 20,5 milyon işsiz

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

Bakan Pekcan açıkladı: KOBİ'lere destek müjdesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.