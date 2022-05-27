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Üreticinin çayı kapış kapış gidiyor! Firmalar yarışa girdi

27.05.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan desteklemeyle beraber yaş çay fiyatını 7 TL olarak belirlemişti. Bunun üzerine hafta başından bu yana çaylıklara sabah erken saatlerde girmeye başlayan çay müstahsili devletin vermiş olduğu fiyattan memnun kaldı. Kaliteli çay alabilmek için rekabet oluşturan özel sektör firmaları da devletin vermiş olduğu fiyatın üzerinde fiyat vererek çay müstahsilinden kaliteli çay alıyor.

Üreticinin çayı kapış kapış gidiyor! Firmalar yarışa girdi

Yaş çay sezonunun açılmasıyla özel sektörde çay üreten firmalar kaliteli çayları kendileri alabilmek için devletin vermiş olduğu fiyatın üstünde bir fiyatla çay alma yarışına girdi.

Rize’de özel bir çay firmasının Genel Müdürü olan Abdulhamit Polat yaptığı açıklamada çay sezonunun başlaması ile birlikte yaş çalım alımlarına başladıklarını söyledi. Polat "Bu sezon oldukça kaliteli çaylar gelmekte. Bu bizi mutlu etmekte. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaş çay sezonu biraz geç başladı ancak önümüzdeki dönemde hava koşullarının daha iyi olacağını hesaba katarsak geçen yılın üzerinde bir rekolte beklemekteyiz. Firma olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya çalışacağız. Bunun için üreticilerimize budamadan gübrelemeye, ekosistemi korumaya, toprakları korumaya atık sistemini korumaya bütün süreçleri onlarla birlikte yürütüp onların eğitimine destek vererek toprak analizinden verimliliği daha fazla arttırabilmek için onları eğitiyoruz” dedi.

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“YAŞ ÇAY FİYATI İLE KURU ÇAYIN FİYATI EŞ ZAMANLI”

Kuru çaya yapılan zammın yaş çaya yapılan zam ile orantılı olmasının özel sektör tarafından üreticiden alınan çaya da olumlu etkisi olduğunun altını çizen Polat “Diğer taraftan fiyat tarafında eğer yaş çay fiyatı ile kuru çayın fiyatı eş zamanlı ve doğru olarak belirlenirse özel sektörün maliyet avantajı ve hızlı reaksiyon alabilme güçlerinden istifade ederek belirlenen devlet fiyatının üzerinde fiyat verme şansı var. Bunu da ilk defa uygulamış oluyoruz. Umarım bu verimlilik ve fiyat böyle devam eder. Hem biz hem tüketicimiz mutlu olur. Bahçeden bardağa kadar olan bütün süreçleri minimum maliyet maksimum fayda analiziyle yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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“SON BEŞ YILIN EN YÜKSEK MİKTARDA ÇAYINI SATIYORUZ”

Kaliteli çay toplarlarsa rekabeti artacağından dolayı çayın fiyatını yukarı çıkartacağını söyleyen çay müstahsili Can Yıldırım ise “Çay kaliteli. Devletimiz sağ olsun çay fiyatları iyi. Rekabet oluyor tabi ki. Son beş yılın en yüksek miktarda çayını satıyoruz. Müstahsil olarak çay fiyatları güzel biz de memnunuz. Özel sektörde fiyatlar devletin verdiği fiyatların üzerine çıktı. Tabi ki buda rekabeti arttıracak. Yarın bu fiyatın üzerine çıkan firmalar da olabilir. Bizim yüzümüzü güldürür. Bu rekabet her türlü bize yarar. Çayı müstahsil olarak daha yavaş kesmemiz lazım. 2 ton veya 3 ton gibi yüksek miktarlarda değil de günlük toplayabileceği miktarda getirirse en azından her zaman bir rekabet oluşur. Müstahsile düşen görev temiz çay toplamak, kaliteli çay toplamak ve çayı yavaş yavaş toplamak. Bu çayı 10 güne değil de 30 güne toplamak. Tabi bu rekabeti arttırır ve çayın fiyatını yukarı çıkartır. Müstahsil oldukça mutlu” şeklinde konuştu.

Ahmet Rakıcı isimli bir başka çay üreticisi ise “Ben 80 yaşındayım ilk defa bu fiyatı gördüm. Bizim ekmeğimiz bu. Bu çaya sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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