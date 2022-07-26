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Üretim faktörleri nelerdir? Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler

25.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevcut üretim süreci boyunca gereksinim duyulan hususların tamamı, üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır. Bunlar arasında emek, girişim, sermaye ve doğal kaynaklar gibi temel faktörler vardır. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir?

Üretim faktörleri nelerdir? Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler

İçindekiler

  • Üretim Faktörleri Nelerdir?
  • Üretim Faktörleri ve Getirileri Nelerdir?
  • Üretimi, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

Ürünlerin ortaya çıkışına kadar süren üretim periyodunda gerekli olan tüm unsurlara üretim faktörleri denilmektedir. Bu faktörler; doğal kaynaklar, girişim, sermaye ve emek olarak örneklendirilebilir. Her bir üretim faktörünün ise belli başlı getirileri bulunmaktadır. Ayrıca üretim, dağıtım ve tüketim süreci de hem doğal hem de beşeri faktörlerden etkilenmektedir.

Üretim Faktörleri Nelerdir?

Bir ürünün ortaya çıkması bakımından gerekli olan unsurlar, üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır. Bu faktörler, klasik endüstri teoremi kapsamında 3 tanedir. Ancak zaman içerisinde güncellenen üretim faktörleri, günümüzde 4 adet olarak incelenebilmektedir.

Farklı bakış açılarına göre türlerine ayrılan üretim faktörleri; NeoKlasik ekonomik yaklaşım, Marksizm, ekolojik ekonomi ve bilgi ekonomisi gibi teorilerden etkilenmektedir.

Üretim Faktörleri ve Getirileri Nelerdir?

Her bir üretim unsuru, üretim faktörleri kapsamında değerlendirilmektedir. En temel üretim faktörleri ise girişim, sermaye, doğa ve emek olarak belirtilebilmektedir. Tüm üretim faktörlerinin de belli başlı getirileri bulunmaktadır. Bu unsurların getirileri ise aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir;

  • Girişim: Bu unsurun en temel getirisi kar olarak bilinmektedir. Ayrıca girişim; üretim faktörü olarak insanların tercihleri ile eğilimlerine bağlı biçimde üretim faaliyetlerinin organize edilmesi olarak tanımlanabilmektedir.
Girişimcilik türleri nelerdir? Girişimcilik türleri ve süreçleri özellikleriGirişimcilik türleri nelerdir? Girişimcilik türleri ve süreçleri özellikleri

  • Sermaye: Getirisi faiz olan sermeye, önemli üretim faktörlerinden biridir. Emek faktörü ile ilişki içerisinde olan sermaye, aynı zamanda verimliliğin artırılmasında da rol oynamaktadır.

  • Doğa (doğal kaynaklar/ ham madde): Güneş enerjisi, toprak, göl, orman, yeraltı zenginliği ve deniz gibi doğal kaynaklar üretim faktörü kapsamındadır. Bu üretim faktörünün en temel getirisi de rant olarak belirtilebilmektedir.

  • Emek (iş gücü): Temel getirisi ücret olarak bilinen emek, sermaye ile doğrudan bağlantılıdır. Üretim süreci boyunca faaliyet göstermekte olan insanların gücünden meydana gelmektedir. Dolayısıyla emek; yarar sağlayacak olan hizmet ve mal üretimi amacıyla planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirilen tüm fiziksel ve zihinsel faaliyetlerdir.

Üretimi, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Tüketim, üretim ve dağıtım süreçlerini etkileyen doğal ve beşeri faktörler ayrı olarak sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkisi olan doğal faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Yer şekilleri
  • İklim
  • Coğrafi konum
  • Su kaynakları
  • Bitki örtüsü
  • Jeolojik yapı

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

İnsan eli ile oluşturulan ve üretim, dağıtım, tüketim gibi süreçleri etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu bağlamda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri unsurlar şu şekildedir;

  • Teknoloji
  • Nüfus
  • Sermaye
  • Tanıtım
  • İhtiyaçlar
  • Yönetim
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