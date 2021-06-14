Üretim kapasitesi yüzde 50 arttı, yeni yatırımcılar yer bulamıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye’de bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin üretim kapasitesinde yüzde 50 artış yaşandı. Sanayinin kalbi olan Kocaeli’nin 13 Organize Sanayi Bölgesinde de geçmiş yıllara kıyasla doluluk oranı her geçen gün artıyor. Bu sebeple İstanbul ve Kocaeli’deki Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmak isteyen sanayiciler, yer temini hususunda problem yaşıyor. "7 AYDIR BİRÇOK TALEP ALIYORUZ" Kocaeli ve İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgelerinde üretim ve depolama yapan sanayicilere gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapan Mustafa Dönmez, tüm dünyanın yaklaşık 2 yıldır korona virüs salgınıyla uğraştığını, bu salgının insan sağlığını etkilediği gibi, tüm dünyadaki üretim ve lojistiği de ciddi derecede durdurduğunu söyledi. Dönmez, “Ülkemize baktığımızda ise, aslında Covid-19 sağlık anlamında ülke ekonomisini yıpratsa da, üretim anlamında bize ciddi anlamda artıları söz konusu. Özellikle son 7 aydır bölgede ciddi derecede yurt dışından, Uzak Doğu, Avrupa ve diğer ülkelerden, ülkemizde üretim yapmak isteyen yatırımcı talepleri almaktayız. Ülkenin en büyük gündemlerinden bir tanesi; bu hızlı üretim artışı ve tedarik zincirinin bozulması, ülkedeki sanayileşmede ciddi derece yer temini anlamında problem çıkarıyor. Özellikle sanayinin kalbi olan Kocaeli ve İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgeleri, geçmişteki doluluk oranlarının şuan çok üst düzeyinde. Dolayısıyla bölgedeki sanayicinin diğer illerde yer bulması anlamında devletin bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bölgedeki yatırım yapan sanayicilerimiz için, arsa fiyatları, satılık ve kiralık fabrika fiyatlarında ciddi artış söz konusu. Dolayısıyla bu yer temini anlamında biz, bölgedeki yatırım yapan danışman firmalara ciddi derecede problem çıkarıyor” dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ" Sanayileşme ve üretimin ülkenin ana gündem maddesi olması gerektiğini aktaran Dönmez, “Bu konuya ben şahsımla şöyle bakıyorum; terörle mücadele kadar çok önemli bir konu. Nasıl terörle mücadeleyi ülkemiz güvenlik güçleri ve kendisi güvenlik sorunu edinip benimsediyse ve bunu şahıslara, kurumlara bırakmadıysa, sanayiyi de bence devlet kendi anlamında el altına almalı. Çünkü bu hem işsizlik, üretim ve diğer bizden teknoloji ve üretim anlamında ileride olan Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine yakınlaşmamız anlamında ciddi mesafeler atacak” diye konuştu. "DOLAR DEĞERİNİ İHRACATLA ARTIRACAĞIZ" Ülkedeki sanayicinin en büyük probleminin yer temini olduğunu kaydeden Dönmez, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği yapıp, bölgede tarım arazisi vasfını yitirmiş arazilerin hızlı ve şeri şekilde, nasıl salgın döneminde Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında inşa edilen Covid-19 hastaneleri gibi, sanayi parsellerinin sanayicilere tahsis edilerek uzun süreli kiralama dönemleriyle beraber hatta TOKİ’yle beraber fabrika inşaatları yapılıp sanayiciye bire bir teslim edilirse, bu sorunun ortadan hızlı ve seri şekilde kalkacağını düşünüyorum. Bir de bu konuda en önemli noktalar; sanayide çalışan kurumların, belediyelerde, Organize Sanayi Bölgelerinde gelen yatırımcının taleplerine cevap veren mühendislerin veya teknik elemanların ‘Hayır’ kelimesini ortadan kaldırması gerekiyor. Çünkü bu noktada bir blokaj var. Bu blokajın kalması için, onların yatırım yapması için ikna etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yatırımı yapmalarıyla alakalı alacak çevresel önlemler ve diğer katmanlar kendilerine anlatılıp ülke içindeki yatırımın faaliyete geçmesi gerekiyor. Bunun hayata geçirdiğimiz zaman bu bizim için ne katacak? Bir kere enflasyonu düşürecek. Üretim anlamında ciddi atağa geçeceğiz. Ülkemize girecek ihracat ve dolar değerini arttıracağız. Bu da gelecekti nesillerimizin üretim ve kapasite anlamındaki daha aydın ve ışık bakmasını sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.