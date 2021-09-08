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Üretim yapana 6 milyon TL! KOSGEB yerli ve milli girişimin yanında

08.09.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve milli girişimi artırmak amacıyla KOSGEB kolları sıvadı. Üretim yapana tam milyon TL destek verilecek. KOSGEB tarafından bu desteğin şartlarını ve desteğin kimlere verildiğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Üretim yapana 6 milyon TL! KOSGEB yerli ve milli girişimin yanında

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt müjdeli haberi verdi. Milli ve yerli girişimi artırmak amacıyla girişimcilerin destekleneceğini belirten Başkan Kurt, “Ar-Ge için 750 bin, seri üretim tesisi için de 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz” diyerek pek çok kişi için önemli bir fırsatın kapısını açtı.

GİRİŞİMCİYE 750 BİN LİRA DESTEK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, desteklerle ilgili bilgiler verdi. “Bir ürün geliştirecekse ya da yeni bir ürün ortaya çıkaracaksa, bu konuda Ar-Ge desteği sağlıyoruz” diyen Başkan Kurt, bir proje formatında firma yöneticisinin Ar-Ge fikrini aldıklarını da belirtti. Konuyla ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti:

“KOSGEB olarak bu projeyi, ortaya çıkacak ürünün geri dönüşü ve ticarileştirilmesi, ülkeye kazandıracağı katma değeri gibi konu başlıkları ile değerlendiriyoruz.

Değerlendirme kurulları içerisinde proje konularına göre üniversite hocaları seçiliyor ve konunun uzmanları tarafından bize sunulan projeler değerlendiriliyor. Bu kapsamda girişimci ya da KOBİ'lere 750 bin liraya kadar destek veriyoruz.”

SERİ ÜRETİM TESİSİNE KOSGEB 6 MİLYON TL DESTEK VERİYOR

İşletmemiz Ar-Ge projesini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ortaya çıkan ürünün ticarileştirilmesi aşamasında da diğer bir destek olan TEKNOYATIRIM Destek Programı'na başvuru yapabiliyor.

Burada ortaya çıkan ürünün seri üretimi için bir destek söz konusu. Kurulacak olan seri üretim tesisine KOSGEB olarak 6 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bütün işlemler online olarak e-Devlet'ten başvuru yapabiliyor. KOSGEB'den destek alabilmek için KOBİ ve girişimcilerimizin herhangi bir aracı kullanmasına gerek yok. Herhangi iş ve işlem için KOSGEB'e gidilmesine gerek yok.

KOSGEB desteği ile işletme açmak isteyen girişimci adaylarının öncelikle online eğitimlerimizi tamamlayarak sertifikalarını almaları gerekiyor.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ile 65 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor. Bir diğer destek ise İleri Girişimcilik Desteği.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
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