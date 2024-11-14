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Üretimi 15-20 milyon TL değerinde! Günde 60 bin tane işliyorlar... İstihdam sayısı bin kişiyi buluyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.11.2024 11:38
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Günlük üretim değeri 15-20 milyon TL'yi buluyor... Isparta'da bulunan Deri İhtisas ve Karma OSB, günde 60 bin keçi ve koyun derisi işleyerek sektöre büyük katkı sağlıyor. 37 fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiği tesiste, üretilen ara ürünler İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlere ve dünya çapındaki fabrikalara gönderiliyor.

Üretimi 15-20 milyon TL değerinde! Günde 60 bin tane işliyorlar... İstihdam sayısı bin kişiyi buluyor

Isparta Vatan Mahallesi’nde yer alan 280 bin metrekarelik Deri İhtisas ve Karma OSB, deri işleme sektöründe önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Bölgede 37 deri işleme fabrikasında yaklaşık 1000 kişi istihdam ediliyor. Günde 60 bin keçi ve koyun derisinin işlendiği tesislerde üretilen ara ürünler, Türkiye'nin önde gelen ayakkabı üretim fabrikalarına gönderiliyor.

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GÜNLÜK 60 BİN KÜÇÜKBAŞ KEÇİ VE KOYUN DERİSİ

Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, üretilen derilerin başta İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Hatay ve Konya gibi illere gönderildiğini belirtti. Marulcu, "Günlük 60 bin küçükbaş keçi ve koyun derisi işliyoruz. Ürettiğimiz deriler ayakkabının iç astarı olarak kullanılıyor. Biz ara ürün üretiyoruz ve ayakkabıcılara deri temin ederek ülkemizin ihracatına katkı sağlıyoruz," dedi.

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BİR ÇOK DETAY VAR

Fabrikalarda, ham derinin yıkama, kurutma, boyama ve diğer işlemlerden geçerek ihracata hazır hale geldiğini belirten Hüseyin Efe Yüzgül, deri işleme sürecinin detaylarını paylaştı. "Deri, tuzlanmış olarak gelir ve temizlendikten sonra çeşitli işlemlerden geçer. Yumuşama, germe, kurutma ve boya işlemlerinden sonra kullanıma sunulacak hale gelir," dedi.

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KIŞ SEZONUNDA 1000 KİŞİYE KADAR...

Isparta, deri işleme sektöründeki köklü geçmişiyle dikkat çekerken, bu sektördeki istihdam da kış sezonunda 1000 kişiye kadar çıkabiliyor. Günlük üretim değerinin 15-20 milyon TL’yi bulduğu Isparta Deri OSB, hem iç pazara hem de dünya çapında ayakkabı sektörüne hizmet veriyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Deri para üretim
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