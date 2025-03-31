Uruguay'ın para birimi nedir? Uruguay'ın para biriminin kodu ve sembolü

Uruguay’ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Motevideo’dur. İspanyolca ve Uruguay işareti dili ülkede kabul edilen resmi dillerdir. Üniter başkanlık cumhuriyet ile yönetilen ülkenin toplam yüzölçümü 176.215 kilometrekaredir. Ülkenin nüfusu ise tahmini olarak 3.554.915 civarındadır. Ilıman bir iklimin hakim olduğu Uruguay’ın tamamında ılıman dönence altı iklimi hüküm sürmektedir. Sıcaklık ortalaması ocak ve şubat aylarında 22 derece iken temmuz aylarında 10 dereceye kadar düşer.

Uruguay'ın para birimi nedir?

Uruguay 1896 yılında altın standartlarını kabul etme kararı almıştır. Olumlu bir gelişme olarak kabul edilen bu durum 1. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar devam etmiştir. Bu sürecin ardından belirsizlik başlamış ve ikinci dünya savaşında meydana gelen ekonomik sıkıntılar ülkede enflasyona neden olmuştur.

Enflasyon sorunu 1964 yılından itibaren daha da büyüyerek çok ciddi boyutlara gelmiştir. 1970 yılında sorun azalmış ve bu sebeple 1973 yılında peso, nuevo peso ve 1000 eski peso ile 1 nuevo peso olacak biçimde para birimleri yenilenmiştir. 1993’te enflasyon devam etmiş ve yaşanan süreçlerin ardından bugün kullanılan Uruguay pesosu yürürlüğe girmiştir.

Uruguay'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uruguay’da Uruguay pesosu kullanılmaktadır. Buraya gelen ve yerleşen Avrupalıların göçlerinden bu yana ülkede bu para birimi kullanılmaktadır. Bugün ülkede kullanılan ve uluslararası alanda geçerliliği bulunan Uruguay pesosu 1993 yılında kabul edilmiştir ve alt birimi centesimos’tur. 1 Uruguay pesosu 100 adet centesimos’a bölünebilmektedir.

Her ülkenin kullandığı resmi olarak kabul ettiği bir para birimi bulunur. Bu para birimleri para piyasalarında üç haneli kodlarla işlem görür. Bu üç haneli kodlar ise ISO 4217 adı verilen para birimi kodları ile belirlenir. Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO’nun 4217 para birimi koduna göre Uruguay para biriminin kodu da UYU olarak belirlenmiştir.