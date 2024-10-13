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Uşak'ta 20 adet taksi plakası ihaleye çıkıyor!

13.10.2024 15:23
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Uşak Belediyesi 16 Ekim günü 20 adet ticari taksi plakasının açık artırmayla 10 yıllık kiralanacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda ise, “Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 10 yıl kiralık 20 adet ticari “T” plakası açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Uşak'ta 20 adet taksi plakası ihaleye çıkıyor!

Uşak Belediyesi yapmış olduğu duyuruda 16 Ekim Çarşamba günü 20 adet ticari taksi plakasının açık artırma teklifi usulü ile 10 yıllığına kiralanacağını duyurdu.

Yapılan paylaşımda ise; “Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 10 yıl kiralık 20 adet ticari “T” plakası açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır.

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İhale 16/10/2024 Çarşamba günü saat 14.00 başlayacaktır. 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak taksi açık artırma
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