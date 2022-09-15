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USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

15.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 7,50 lira geçecek şekilde belirledi. Söz konusu fiyat tarifesinin 1 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 lira olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
süt çiğ süt
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