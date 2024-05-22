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Üst üste üçüncü hafta: ABD'de mortgage faizleri düşmeye devam etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 16:24
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,61'den yüzde 6,42'ye indi.

Üst üste üçüncü hafta: ABD'de mortgage faizleri düşmeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 17 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 düşerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 artış gösterdi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,08'den yüzde 7,01'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage oranının art arda üçüncü haftada da düşerek 7 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Potansiyel konut alıcıların hala sınırlı satış stokları ve yüksek liste fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığına işaret eden Kan, bu nedenle oranlardaki son azalışa rağmen, satın alma faaliyetinin bir yıl öncesine göre yüzde 11 düşük olduğunu kaydetti.

(AA)

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faiz mortgage abd
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