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UTTS üzerinden akaryakıt satışının tarihi belli oldu!

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, "Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda" şeklinde konuştu.

UTTS üzerinden akaryakıt satışının tarihi belli oldu!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

CANİNCE

30 HAZİRAN'A KADAR TTB TAKTIRMALARI GEREKİYOR

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak. Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları, 30 Haziran'a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.
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Öte yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık tarihine kadar TTB taktırılması gerekiyor.

Haber-İç-Görsel_2-(1)-Kurtarıldı

"İSTASYONDAN YAKIT ALMAK ZORUNDA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlara ilişkin yeni düzenleme konusunda da bayileri uyararak, "Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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