Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu! Yapay zeka tek tek tüm kanıtları sundu 'Dolandırıcı mısınız?'

Dolandırıcılar vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmeye devam ediyor. Evini, arabasını, parasını bazen tarlasını kaybedenlerin arttığı bu dönemde dolandırıcılar sahte linkler ile sosyal medyada adeta kol geziyor. Son olarak, ikinci el ilan uygulamasında bahçe mobilya seti beğenen bir vatandaş, satıcı ile WhatsApp üzerinden iletişime geçti. Ne kadarlık bir teklif verdiğini de belirten alıcı, ürünün fotoğrafını da satıcıya iletti.

KESİNTİSİ YAPMASIN DİYE...

Satıcının WhatsApp üzerindeki hesabının güzellik merkezi işletmesi olarak görüldüğü ve satıcının WhatsApp hesabını 2024 yılında açtığı da fark edildi.

Anlaşmaya varılan ikinci el ilan uygulamasının çok fazla kesinti alması nedeniyle Sahibinden.com üzerinden alışverişin tamamlanılmasını isteyen alıcı, "Sahibinden alırsanız 2 gün kontrol süreniz oluyor, dener kullanırsanız. Beğenirseniz onaylarsanız ödeme bana aktarılır. Beğenmezseniz iptal edip iade de edebilirsiniz. Kargo ücretini Sahibinden karşılıyor. İkimize de kesinti yapmaz" dedi.

'DOLANDIRICI MISINIZ' DİYE SORUNCA...

Alıcının ürün linkini talep etmesinin ardından sahte linki gönderen satıcı, fiyatı güncellediğini de ifade ederek alıcının hızlı olmasını teklif verenlerin olduğunu belirtiyor.

Uygulamanın açılmamasından şüphelenen alıcı, "Dolandırıcı mısınız?" demesinin üzerine satıcı panik yaparak, "Seni avukata vereyim de gör, kafasıza bak" sözlerini kullandı.

Alıcı, linkten şüphelendiği için ChatGpt'ye bu linki sordu. Yapay zeka ise bu linkin dolandırıcılık amacı ile üretildiğini ifade ederek, linkin sahte olduğuna dair kanıtlar da sundu.