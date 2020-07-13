Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi

Fabrikadan LPG’li araba almanın avantajları, LPG’li sıfır araba fiyatları, fabrika çıkışı LPG’li 2. el araba fiyatları gibi konuları da araştırdık. Bu aralar fabrikadan LPG’li Honda Civic, fabrika çıkışı LPG’li Egea, fabrikadan LPG’li Toyota, LPG’li sıfır Fiorino gibi başlıklarda arama yapıyorsanız; bu makale tam size göre... Fabrikadan LPG’li Otomobiller / Sıfır LPG’li Çıkan Arabalar Fabrikadan LPG’li araba ya da sıfır LPG’li üretilen araba konuları son günlerde çok popüler. Fabrika çıkışı tüplü arabalar, hem yakıt ekonomisi hem çevreci olmaları ile tercih ediliyor. Geçmişte LPG teknolojisine ya da arabaya tüp taktırma sistemlerine karşı bir güvensizlik vardı. Ancak son yıllarda bu konuda gerçekten çok güçlü mühendislik çalışmaları yapıldı. Artık tüplü araba, benzinli veya dizel arabadan daha mı tehlikeli sorusu, çok da mantıklı değil. Hatta “LPG’li araçlarla ilgili olumsuz haberlerin sayısı daha az” desek yeridir. Özetle; sonradan tüp taktırma konusunda da oldukça güvenilir bir noktaya gelindiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan tüplü arabaların daha az yakıyor olması mantığı, (otogazın litre fiyatının benzine göre uygun olması) tüketicinin gözünü bu seçeneklere yöneltti. Bunu göre otomobil üreticisi de “neden fabrikadan LPG’li araba çıkarmıyoruz ki” dedi...İşte herşey böyle başladı.

Günümüzde pek çok otomobil makasının bir ya da iki tane fabrikadan çıkışı tüplü yani LPG’li sıfır km otomobil seçeneği var. Bunun öncüleri de Hyundai, Toyota, Fiat gibi markalar oldu. Bugün fabrika çıkışı tüplü Civic ve Egea seçenekleri çok popüler. Peki, fabrikadan çıkışı tüplü otomobil almanın avantajı var mı? Orjinal Fabrika Çıkışlı LPG’li Araba Almanın Avantajları Neler? Orijinali tüplü araba / fabrikadan tüplü çıkan araba / orjinal LPG’li araba / sıfırı LPG araba gibi farklı adlarla anılan bu otomobiller, giderek daha fazla popüler oluyor. Hatta bazı markaların LPG’li sıfır otomobil modelleri yok satıyor. Peki, fabrika çıkışlı LPG’li araç almanın avantajları neler? Garanti Avantajı: LPG sistemi için marka, garanti sunar. Dolayısıyla markanın resmi servis ağı içinde verilen garanti kapsamında gerekli bakımları yaptırabilirsiniz. Güvenilirlik Sunması: Doğrudan aracın motoru ve diğer aksamı bu sisteme göre tasarlandığı için çok daha güvenilir bir mühendislik işi sunar. Yakıt Tüketimi Daha Az & Performansı Daha İyi Olur! Yine doğrudan mühendislik çalışması ve diğer parçaların uyumu en başından buna göre planladığı için daha az otogaz yakarken daha iyi performans sunabilir.

İkinci Elde Kolay Satılır! Tüplü ikinci el araba / sahibinden ikinci el tüplü araba arayışı hep var ama bazılarımız, sonradan takılan sisteme güvenmeyebiliyor. Motora zarar vereceğini düşünen de var tehlikeli olacağına inanan da. Ancak 2. el fabrika çıkışı tüplü olan araçların satılma hızı çok daha fazla. Bagajda Yeterli Alan Konforu Avantajı: Sonradan tüp takılan arabaların ortak sorunu, LPG tankının kapladığı alan nedeniyle kullanım alanının daralmasıdır. Sıfır LPG’li Araçlar Listesi / Fabrika Çıkışı LPG’li Arabalar Listesi Bazı araçlar fabrikadan LPG uyumlu motorla çıkıyor. Bazıları için de üretici, LPG opsiyonu sunuyor. 2020 LPG’li sıfır araç listesi aşağıdaki gibi. 2020 sıfır LPG’li araba fiyat listesi şöyle: Honda Civic LPG’li (158.500TL’den başlıyor)

Dacia Duster LPG’li (141 bin TL’den başlıyor)

Ford Fiesta LPG’li ( 10 bin TL ek bedelle LPG markanın kendisi tarafından eklenebiliyor)

LPG’li Ford Focus Sedan ve HB (yine 10 bin TL civarında bir opsiyonla geliyor)

LPG’li Mondeo (13 bin TL civarında bir opsiyonla geliyor)

Fiat Egea Sedan (99 bin TL’den başlıyor)

Fiat Egea HB Fabrikadan LPG çıkışlı SUV Var mı? Sıfır LPG’li SUV seçenekleri içinde Dacia Duster ve Dacia Sandero hemen dikkat çekiyor. Bazı üreticilerin LPG’yi opsiyon listesinde tutup istenirse ekleyerek sunduklarının altını çizmek gerek.

Fabrikadan LPG’li Araba Almak & Araba Alıp LPG Taktırmak? Bildiğiniz üzere yeni bir araba almak, iyice zorlaştı. Hem ikinci el otomobil fiyatları hem de sıfır araba fiyatları epeyce yükseldi. Bu yükselişe paralel olarak gelir durumu da değişmeyenler için yeni bir otomobil almak epeyce zor. Diğer yandan zaten alışı yüksek olan otomobilleri yürütmeyi ekonomik kılmanın yolu LPG ve elektrikten geçiyor. Bu bakış açısıyla elektrikli araba almak mümkün ama onlarında satış fiyatları epeyce fazla bir de öyle her yerde şarj istasyonu yok. Bu nedenle ülkemizde ekonomik sürüşün adresi hala otogaz. Bu bağlamda da üç seçenek var: LPG taktırmak / LPG’li 2. el almak / LPG’li sıfır araba almak… LPG Taktırmanın Avantajları LPG taktırmak için size uygun fiyat verecek bir atölye bulursanız, sıfır LPG’li olan veya orjinali LPG’li ikinci el bir arabaya göre daha ekonomik bir çözüm elde edebilirsiniz. Ancak burada uygun fiyat arayışına odaklanmak yerine güvenlik ve daha sonra muayeneden geçme konularına odaklanmak daha mantıklı. Sıfırını LPG’li Almanın Avantajları Orjinali LPG’li gelen ya da fabrikadan tüple gelen araba almanın birden çok avantajı var. Yukarıda da listelediğimiz gibi, bakım - onarım garantisi, güvenilirlik, performans bilgisine önceden erişmek gibi avantajları olacaktır.

LPG’Li Sıfır Araba Fiyatları ve Sıfır LPG’li Araba Markaları Örnekleri Sıfır LPG’li Fiorino, fabrikadan LPG’li Toyota, sıfır LPG’li Dacia, Honda Civic LPG’li sıfır, orjinal LPG’li Honda, sıfır LPG’li Egea, LPG’li Opel gibi arayışlar çok popüler hale geldi. 2020 orjinali LPG’li otomobiller listesi yaptığımzıda Dacia Duster - Honda Civic - Ford Fiesta - Ford Mondeo - Ford Focus - Fiat Egea HB - Fiat Egea Sedan modelleri ile karşılaşıyoruz. Sahibinden fabrika çıkışı LPG’li 2. el Araçlar / Sıfır LPG’li 2. El Arabalar İkinci el otomobil ya da ikinci el araç ilan sitelerine baktığımızda az da olsa orjinali LPG’li ikinci el seçenekleri ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni hem bu tür araç sayısının az olması hem de alanların satmayı düşünmemesi. Zaten orjinali tüplü araba alan kullanıcı, aracını kolay kolay satma ya da değiştirme kararı almıyor. LPG’li Arabalar Hakkında Çok Merak Edilenler LPG’li arabalar hakkında merak edilen çok şey var. Tehlikeli olup olmadığı, ne kadar ekonomik olduğu, aldıktan sonra satması zor mu olur gibi sorular da bunların başında geliyor. Bir kaçına yanıt verelim... LPG’li Arabalar Daha mı Çevreci? Otogaz ile enerji elde eden motorların sera gazı salınımı diğerlerine göre çok daha az oranlarda. Bu da LPG’li araçları dizel ve bezinliye oranla çok daha çevreci kılıyor. Karbon ayak izi çok daha az.

LPG’li Araba Daha mı Ekonomik? Tüplü araba daha mı ekonomik sorusu da sıklıkla soruluyor. Ortalama olarak otogazın maliyeti benzine göre %35 daha az. Bunun hesabını şöyle yapabilirsiniz: Benzinli motorlu bir araçta 100 km için 9 litre benzine ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Benzinin litresi, otogaza göre yaklaşık olarak %80 daha pahalı olduğu için aynı yolu daha uyguna almanız, durumu açıklıyor. Buara LPG takılmış bir arabanın ilk çalışma anında benzin kullandığını unutmamak gerek. Diğer yandan araba rölantideyken de benzin yakar. LPG’li Araçlar Kapalı Otoparka Girebiliyor mu? Ülkemizde 5 milyonun üzerinde LPG’li araç trafikte. Bu araçların kapalı otoparklarda yangına sebep olabileceğine dair endişe nedeniyle bu alanlara girmelerine izin verilmiyor. AVM otoparkları, işyeri otoparkları, site otoparkları gibi pek çok alana tüplü araba girişi ve parkı yasak. Bu da LPG’li araç sahipleri için zorlu bir durum teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıl bu konuda bir düzenleme yapılabileceğine dair açıklama yapılmıştı. Ancak yönetmelik değişmedi. Pek çok kişi, Avrupa’da benzer bir yasak olmadığının altını çizerken ülkemizdeki kapalı otoparkların durumunun konuyla ilgili önemini fark etmiyor. Çünkü otoparkın hava sirkülasyonu yeterli olmadığında tehlike söz konusu olabilir. Özetle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın kararı ile LPG’li araçların kapalı otoparklara girebilmesinin önü açılabilir. Ancak şu anda bu konuda bir gelişme yok.