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‘Uygun maliyetli para toplamak adına…’ Mevduat faizleri, altın, borsa! Yatırımcılar için 32 gün uyarısı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.04.2024 09:58
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası yatırımcılar güncel mevduat faizi oranlarını merak ediyordu. Kamu ve özel bankalarda mevduat faizleri belli oldu. Peki faizler daha da artar mı? Ekonomist Muhammet Bayram vade seçimine dikkat çekti. Altın, dolar, borsa ve mevduat arasından hangisinin daha yüksek kazanç sağlayabileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. “Zorunlu karşılıklar artabilir, o nedenle bankalar daha uygun maliyetli para toplamak adına mevduat faizlerini daha da yükselebilir” dedi.

‘Uygun maliyetli para toplamak adına…’ Mevduat faizleri, altın, borsa! Yatırımcılar için 32 gün uyarısı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrasında ise Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada Türk lirası mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranının yükseltildiği belirtildi.

Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı ve atılan yeni adım sonrasında bankalarda mevduat faizleri daha da yükselir mi? Konuyla ilgili detayları Milliyet’e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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“Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde tuttu. Bu demek oluyor ki Merkez Bankası bu seviyede bir plato çizecektir. Şu anda bankalar politika faizinin üzerinde bir oranla yani yüzde 53 maliyetle gecelik borçlanma yapıyor. Kamu bankalarında yüzde 53 ile yüzde 58 aralığında mevduat faiz oranları mevcut. Özel bankalar ise yüzde 60’a varan faiz veriyor.

FAİZLER DAHA DA ARTAR MI?

Bankalar mevduat faizlerini bir miktar daha yükseltebilir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamasında ‘sterilizasyon araçları kullanılacak’ demişti. Bankaların maliyetleri daha fazla artabilir. Zorunlu karşılıklar artabilir, o nedenle bankalar daha uygun maliyetli para toplamak adına mevduat faizlerini daha da yükselebilir.

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FAİZLER YÜZDE 60’I AŞAR MI?

Şu anda bankalarda mevduat faizleri yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Merkez Bankası’nın bir sonraki para politikası kararından sonra mevduat faizlerinin yüzde 60’ın üzerine çıkmasını öngörebiliriz. Zaten şu anda KKM’den dönen TL mevduatlara yüzde 75’e varan bir faiz veriliyor.

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ALTIN, DÖVİZ, BORSA VE MEVDUATTAN HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Burada mevduat faizi ilk düşünülecek enstrümandır. Faizler zirveye yakınsamış durumda. O yüzden bugünden parasını bağlayan bir kişi yüksek faiz oranı üzerinden 1 yıllık bir süre için getiri sağlayabilir.

Eğer bir sepet oluşturulacaksa ağırlıklı olarak mevduat, ikinci olarak da altın konulabilir. Ben dövize yatırım yapılmasını değerlendirmiyorum. Borsaya yatırım yapılabilir. Yabancı yatırımcının gelmesi ile birlikte borsa ciddi yükselecektir. Ben borsada kısa bir süre içerisinde 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkılacağını düşünüyorum.

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ZORUNLU KARŞILIK ADIMI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Sterilizasyon araçlarının kullanılması, bankaların zorunlu karşılıklarının artırılması ile birlikte bankalar mevduat yarışına girecek ve bankalarda mevduat faizleri daha da yükseltilecektir diyebiliriz.

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MEVDUATTA VADE SEÇİMİNE DİKKAT!

Bankalarda şu anda 32 günlük vade seçimi daha mantıklı. Eğer bir sonraki Merkez Bankası toplantısında faiz artırılmazsa sonraki süreç için 1 yıllık vade seçilmesini öneririm.”

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