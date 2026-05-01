'Uyguna tatil' kabusunuz olmasın! Kiralık ev dolandırıcılarının 'hayalet ev' tuzağı

Yaza birkaç hafta kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Sezon yaklaşırken dolandırıcılar da boş durmuyor. Yeni yöntemleri ise uyguna tatil yapmak isteyen vatandaşları hedef alıyor. Tatilcilere 'erken rezervasyon fırsatı' mottosuyla kiralık aylık/haftalık veya günlük villa kiralamaya çalışan dolandırıcılar, sahte fotoğraflarla olmayan evlerden milyonluk vurgunlar yapıyor. İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Doğukan Akbayır
Tatil sezonu yaklaşırken kısıtlı günlerini planlamaya çalışan vatandaşlara dolandırıcılar kabus yaşatıyor. Vatandaşların uyguna tatil yapma düşüncelerini suistimal eden dolandırıcılar her sene milyonluk vurgunlar yaparken bu sene de 'sahte ilan' yöntemi yine oldukça moda... Geçtiğimiz yıl haftalığı 20-25 bin TL bandında olan standart bir yazlığın fiyatı, bu yıl sezon açılmadan 50-60 bin TL sınırına dayandı. Havuzlu villalarda ise aylık kiralar büyükşehirlerdeki lüks yalıların fiyatlarını bile solladı. Aracılar ve bazı fırsatçı ev sahipleri, otellerdeki astronomik rakamları referans göstererek fiyatları yüzde 200 yukarı çekti.

UYGUN FİYATLI İLANLARA DİKKAT EDİN

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ‘Nasılsa otele gidemeyecekler, mecbur tutacaklar’ mantığıyla hareket eden emlak spekülatörleri, piyasanın dengesini altüst etmiş durumda. Fiyat artışından daha büyük bir tehlike ise sosyal medya ve ikinci el platformlarında kol gezen ‘Hayalet Ev’ çeteleri. Otellerin ulaşılamaz olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, profesyonelce hazırlanmış sahte tatil siteleri veya sahte sosyal medya hesapları üzerinden eşsiz deniz manzaralı lüks villaları yarı fiyatına ilana koyuyor.

İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER!

Muğla ve İzmir bölgelerinde profesyonel villa kiralama işi yapan turizmci Ömer Çalışkan, merdiven altı ilanların hem vatandaşı mağdur ettiğini hem de sektöre büyük zarar verdiğini belirterek tatilcilerin alması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

  1. TÜRSAB Doğrulaması Şart: Bize ulaşan mağdurların çoğu Instagram veya isimsiz siteler üzerinden kiralama yapanlar. Kiralama yapılan acentenin veya sitenin TÜRSAB belgesi mutlaka sorgulanmalı. Belge numarası TÜRSAB’ın resmî sitesinden teyit edilmeden tek kuruş ödenmemeli.
  2. Bireysel IBAN’lara para göndermeyin: Kurumsal firmalar ödemeleri şirket hesabına alır. Şahıs isimlerine, özellikle de IBAN ve isim uyuşmazlığı olan hesaplara kesinlikle kapora veya kira bedeli gönderilmemeli. ‘Muhasebecimizin hesabı’, ‘Eşimin hesabı’ gibi bahaneler en yaygın dolandırıcılık yalanıdır.
  3. Görüntülü Görüşme İsteyin: Evi kiraladığınız kişiden mutlaka evin içindeyken veya kapısındayken görüntülü görüşme talep edin. Dolandırıcılar genellikle ‘Şu an ofisteyim’, ‘Evde temizlik var’, ‘Müşteri var’ gibi bahanelerle bu talebi reddeder. Evi canlı olarak görmeden o kaporayı yatırmayın.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Çalıntı fotoğraflar: Gerçekte var olan lüks villaların fotoğrafları kopyalanarak sahte ilanlara ekleniyor.

Aciliyet tuzağı: “Sadece bu hafta sonuna özel iptal nedeniyle boşaldı”, “Son dakika fırsatı” gibi ifadelerle tüketici acele etmeye zorlanıyor.

Kapora vurgunu: İnandırıcı sözleşmeler PDF olarak müşteriye atılıyor ve peşinat olarak 10 bin ila 30 bin TL arasında kapora talep ediliyor.

Tatil günü şoku: Eşyalarını toplayıp yola çıkan aileler, verilen konuma gittiklerinde ya boş bir arsayla ya da evde oturan gerçek ev sahibiyle karşılaşıyor. Aranan numaralara ise bir daha ulaşılamıyor.

