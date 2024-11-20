Üzerini çizdi 'Komisyondan çıkmaz' Asgari ücrette o rakamlar gözden düştü! 85 kalemi etkileyecek: Bunu yapmayı düşünen hemen yapsın

Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu, milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacağı sonuca odaklandı. Asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda oran ve rakam konuşulurken bazı rakamlar da gündemden düşmeye başladı. Uzman isimden asgari ücrete dair çarpıcı bir tahmin gelirken asgari ücretin etkileyeceği diğer kalemlere yönelik de vatandaşa 'bu sene yapın' tavsiyesinde bulundu.

A Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmet Çetinkaya "Milyonlarca asgari ücretli, asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak sonucu bekliyor. Sadece asgari ücretliler değil diğer etkileri de var" ifadelerini kullandı.

Oran oran belirterek asgari ücret için tahminlerini aktaran Çetinkaya "Örnekleme yaparsak şu anda asgari ücretimiz 1702 TL. Yüzde 25'lik bir artış olursa, bu son zamanlarda çok konuşulmuştu şu an gündemden düşmek üzere, 21 bin 250 TL. Ben böyle bir asgari ücret olacağını düşünmüyorum, böyle bir ücret asgari ücret tespit komisyonundan çıkacağını zannetmiyorum. Şayet yüzde 30 olursa 22 bin 100, yüzde 35 olursa 22 bin 900, yüzde 40 olursa 23 bin 800, yüzde 50 olursa 25 bin 500; bunu da zannetmiyorum. En çok konuşulan tahmin edilen yüzde 30 ile yüzde 40 arası. Benim öngörüm ise yüzde 38 ile 23 bin 500 liralık bir asgari ücret asgari ücret tespit komisyonundan çıkacağını düşünebiliyorum" dedi.

ASGAR ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çetinkaya "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Aralık ayında 3 kere toplanacak. Ondan sonra bir uzlaşı sağlanırsa işçi tarafı ve işveren tarafı hükümet orada hakem rolü görüyor, ona göre asgari ücret tespit komisyonu sonuçlanmış olacak" şeklinde konuştu.

KALEM KALEM ASGARİ ÜCRETİN ETKİLERİ

Bilindiği üzere asgari ücret yalnızca asgari ücretlinin alacağı maaşı değil, daha pek çok kalemi etkiliyor. Bununla alakalı konuşan Çetinkaya, önemli tavsiyelerde de bulundu. Çetinkaya "Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Asgari ücret aslında bir endeks, işçiye verilmesi gereken ücret değil, minimum geri verilmesi gereken bir ücret. Diğer ücretleri etkileyecek. Çünkü daha fazla ücret alanlar da ona göre kendilerini endekslemiş olacaklar. Bağ-Kur primleri artacak. Şu an peşin ödediğiniz zaman 5900 TL olan Bağkur primi yaklaşık 8000 - 8500 TL olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Borçlanma konusunda tavsiye veren Çetinkaya "Askerlik ve doğum borçlanması primleri de artacak. Şayet böyle bir askerlik ve doğum borçlanması yapacak, yapmayı düşünenler varsa bu sene yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü 2025'e kalırsa asgari ücret arttığı oranda o da artmış olacak" dedi.

Diğer kalemleri de sıralayan Çetinkaya "İşsizlik maaşları artacak. Sadece çalışanı değil işini kaybetmiş işsizlik maaşı alanların almış olduğu maaşlar da artacak. Onları da direkt ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı etkilenecek. Ve son olarak da isteğe bağlı sigorta primleri de etkilenmiş olacak. Toplamda 85 kalemi etkiliyor" şeklinde konuştu.