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Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.04.2025 14:08
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Sır bir cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih bir hırsızlığın kurbanı oldu. Dev soygunda hırsızların, 15 milyon lira parayı Dalia Garih yeni evine taşınırken kasasından çaldığı öğrenildi. Dev vurgunun detayları ise şaşkına çeviriyor...

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

2001 yılında sır bir suikasta kurban giden ve cinayetinin ardındaki sır perdesi hala aydınlanmayan iş insanı ve yazar Üzeyir Garih'in bu sefer de kızı hedef alındı. Dalia Garih'i gözüne kestiren hırsızlar Garih'in taşınmasını bekledi.

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15 MİLYONLUK VURGUN

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, Babasından kalan holdingin yönetim kurulu üyelerinden biri olan Dalia Garih Beşiktaş'taki evinden taşınmaya karar verdi. Bulduğu taşınan Garih yeni evine eşyalarını dizdiği sırada kasasının boşaltıldığını fark etti.

Kasasının içini açınca boş olduğunu gören Dalia Garih, 380 bin dolar ve ziynet eşyalarını çaldırdığını anladı.

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Polise başvuran Garih şikayetçi olurken olayın aydınlatılması için polis çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Üzeyir Garih
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