Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

2001 yılında sır bir suikasta kurban giden ve cinayetinin ardındaki sır perdesi hala aydınlanmayan iş insanı ve yazar Üzeyir Garih'in bu sefer de kızı hedef alındı. Dalia Garih'i gözüne kestiren hırsızlar Garih'in taşınmasını bekledi.

15 MİLYONLUK VURGUN

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, Babasından kalan holdingin yönetim kurulu üyelerinden biri olan Dalia Garih Beşiktaş'taki evinden taşınmaya karar verdi. Bulduğu taşınan Garih yeni evine eşyalarını dizdiği sırada kasasının boşaltıldığını fark etti.

Kasasının içini açınca boş olduğunu gören Dalia Garih, 380 bin dolar ve ziynet eşyalarını çaldırdığını anladı.

Polise başvuran Garih şikayetçi olurken olayın aydınlatılması için polis çalışma başlattı.