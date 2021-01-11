Uzman çavuş maaşı zam tablosu 2021... Uzman çavuş zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük uzman çavuş maaşları kaç para oldu?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle uzman çavuş maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Uzman çavuş maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok uzman çavuş, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 uzman çavuş maaşları belli oldu. Uzman çavuş 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 Uzman çavuş zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Uzman çavuş maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor.

İşte son dakika uzman çavuş maaşları gelişmeleri... UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI 2020'DE NE KADARDI? Uzman çavuş maaşları 2020 çeşitli farklılıklar gösteriyor. Maaşa etki eden farklılıklara bağlı olarak uzman çavuşların maaşları değişiklik gösteriyor. Görevine yeni başlayan uzman çavuş maaşı 4452 lira ile 4791 lira arasında değişiyor. 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

2021'DE UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI YÜZDE 7.36 ZAM! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı uzman çavuş maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına farklı oranda zam yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon rakamları açıklandı EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.