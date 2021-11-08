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Uzman isim açıkladı! İşte faturaları 1000 lira düşürmenin püf noktaları

08.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.

Uzman isim açıkladı! İşte faturaları 1000 lira düşürmenin püf noktaları

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son aylarda küresel enerji fiyatlarındaki artıştan çıkmak için verimliliği bir yol olduğunu Sılkım, ilk adımın evlerde atılması gerektiğini söyledi.

Evlerde halen yoğun olarak 60 watt'lık standart ampullerin kullanıldığı ve bu ampullerin yüzde 20 ışık, yüzde 80 ısı yaydığına dikkat çeken Sılkım "Oysa bunu 12 watt'lık led ampul ile değiştirseniz, 5 kat daha enerji harcayacaktır. Evlerimizdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u aydınlatmada kullanıyor olması nedeniyle, bu değişim enerji faturasında yüzde 10'una yakın iyileştirmeye sebep olur" dedi.

Sılkım, odaların açık renklerle boyanmasıyla daha az aydınlatma ihtiyacının duyulacağını belirterek dış mekanlarda, koridorlarda veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanımı tavsiyesinde bulundu.

'TASARRUF, BEYAZ EŞYA SATIN ALIRKEN BAŞLAR'

Yeni evlenecek veya evine yeni beyaz eşya alacaklara da uyarılarda bulunan Sılkım, "Beyaz eşyalarda enerji tasarrufunun sağlanması öncelikle A sınıfı ile olur. C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre, 2 katı elektrik tüketir. A sınıfındaki elektrikli ev aletleri, en az elektrik ve su tüketen ürünler. Buradan sağlayacağınız tasarruf hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sağlar" diye konuştu.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırılması gerektiğine değinen Sılkım, "Çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacak. Bakıldığında çok küçük gibi görünen adımlar büyük tasarruflar sağlar" dedi.

Klimada da evin büyüklüğüne göre tercih yapılması gerektiğini anlatan Sılkım, "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK TASARRUF ISINMADA'

Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 75'nin ısınmada kullanıldığını hatırlatan Sılkım, bu anlamda yapılacak tasarrufun ise daha büyük önem taşıdığını söyledi. Sılkım, "Oda sıcaklığınızı 22 dereceyi geçirmeyin, evde olmadığınız zamanlarda kombiyi kapatmanız evinizi ısıtmak istediğinizde, daha yüksek enerji harcamasına neden olur. Sıcaklığınızı 1 derece azaltın, yüzde 6-7 tasarruf sağlayın. Bina yalıtım yaptırılması halinde yüzde 40'a yakın verim elde edersiniz. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının yüzde 25'inin kaybına neden oluyor. Pencerelerinizin bakımını yapın ve pencere ve kapılarınızda yeni nesil çift camları tercih edin" dedi.

Mutfaktaki enerji tüketimin de bu noktada önemli olduğunu vurgulayan Sılkım, uzun pişirme süresi olan yemekler için düdüklü tencere kullanılması gerektiğini belirterek, "Bir diğer husus çelik tencere. Çelik tencerelerde yemek pişirmek diğer materyaldeki tencerelere göre yüzde 35 tasarrufludur. Ayrıca yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Önce oda sıcaklığında soğusun sonra dolaba kaldırın" diye konuştu.

ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU

Araç kullanımda da dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Sılkım, "Arabanızda fazla bekleme yapacağınız durumlarda, kontağınızı kapatın. Periyodik olarak lastiklerinizi kontrol ettirin 0,5 bar eksilmiş hava yakıt tüketimimizi yüzde 5 oranında artırır. Gereksiz yere ani olarak fren ve gaza basmak, benzin tüketimini yüzde 5 artırır. Camları açık olarak saatte 100 kilometrelik bir hızla otomobilinizi sürmeniz yüzde 4 daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Otomobil alırken yakıt tüketimi az olanları tercih edin. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih edin" dedi.

'ENERJİDE VERİMLİLİK MİLLİ BİR MESELEDİR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Bakan Fatih Dönmez'in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ve uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sılkım, şunları söyledi: "Bu konu gelişmiş bütün ülkelerin gündeminde. Bütün ülkeler 'nasıl verimliği artırırız' diyerek dert edinmiş. Bizim ülkemizde de farkındalık en üst kurumlardan itibaren hızla artıyor. Kaynaklar sınırsız değil, bunun farkında olmamız lazım. Enerjide verimlilik milli bir meseledir. Burada atacağımız her adımda çocuğumuzu hatta torunumuzu düşünmeliyiz. Onlara daha güzel bir dünya bırakmak için küçük adımları hızlıca atmamız lazım. Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün."

KAYNAK:DHA

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