Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılırken özellikle emekliler faizsiz ev kredisi imkanını merak ediyor. SGK'nın faizsiz ev kredisi verdiği yönünde duyumlar nedeniyle uzman isim konuyla ilgili herkesin merak ettiği ayrıntıları verdi. Peki, hangi emekliler konut kredisi alabilir, başvuru ve kredi borcunun ödenmesi nasıl olur?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilere faizsiz konut kredisi ile ilgili merak edilenler detayları aktardı. Karakaş, işin aslının SGK'nın Toplu Konut İdaresi tarafından şehit ailelerine harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkında yönetmelik kapsamına girenlere, faiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlemekte olduğunu söyledi.

"BUNLARIN DIŞINDA KALAN EMEKLİ VE HAK SAHİPLERİNİN BU İMKANDAN FAYDALANMALARI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca;

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

15 Temmuz Gazilerinin,

Faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır"

Karakaş, bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin ise bu imkândan faydalanmalarının mümkün olmadığını belirtti.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sıralanan, faizsiz konut kredisinden faydalanma hakkı olanlara SGK tarafından "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlendiğini belirten Karakaş, fakat SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması"nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapıldığını aktardı. Dolayısıyla krediden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

KREDİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Karakaş, kredinin hak sahibinde geri ödenmesinin ise SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapıldığını aktardı. Karakaş, maaş bağlanmamış veya aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde de geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlasının aylık taksit kabul edildiğini ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hâllerinde ise Karakaş, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼’ünün %25 fazlasının aylık taksit kabul edildiğini ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırıldığını vurguladı. Öte yandan Karakaş, kredi kullanan hak sahibinin ölümü durumunda, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapıldığını aktardı.