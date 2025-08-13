FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Emekliye faizsiz ev kredisi ile ilgili detaylar tüm emekliler tarafından araştırılıyor. Peki, hangi emekliler faizsiz konut kredisi alabiliyor? Başvuru şartları ne ve kredi borcunun ödenmesi nasıl yapılıyor? Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki yüksek seyre ek olarak konut kredisi faiz oranlarının da yüksekliği nedeniyle emekliler faizsiz kredi imkanlarının araştırırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin merak ettiği kredi imkanı ile ilgili ayrıntıları verdi.

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'
Hande Dağ

Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılırken özellikle emekliler faizsiz ev kredisi imkanını merak ediyor. SGK'nın faizsiz ev kredisi verdiği yönünde duyumlar nedeniyle uzman isim konuyla ilgili herkesin merak ettiği ayrıntıları verdi. Peki, hangi emekliler konut kredisi alabilir, başvuru ve kredi borcunun ödenmesi nasıl olur?

Uzman isim emekliye faizsiz ev kredisi nin detaylarını verdi! Bunların dışında kalanlar... 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilere faizsiz konut kredisi ile ilgili merak edilenler detayları aktardı. Karakaş, işin aslının SGK'nın Toplu Konut İdaresi tarafından şehit ailelerine harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkında yönetmelik kapsamına girenlere, faiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlemekte olduğunu söyledi.

Uzman isim emekliye faizsiz ev kredisi nin detaylarını verdi! Bunların dışında kalanlar... 2

"BUNLARIN DIŞINDA KALAN EMEKLİ VE HAK SAHİPLERİNİN BU İMKANDAN FAYDALANMALARI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca;
Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

15 Temmuz Gazilerinin,

Faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır"

Karakaş, bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin ise bu imkândan faydalanmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Uzman isim emekliye faizsiz ev kredisi nin detaylarını verdi! Bunların dışında kalanlar... 3

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sıralanan, faizsiz konut kredisinden faydalanma hakkı olanlara SGK tarafından "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlendiğini belirten Karakaş, fakat SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması"nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapıldığını aktardı. Dolayısıyla krediden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Uzman isim emekliye faizsiz ev kredisi nin detaylarını verdi! Bunların dışında kalanlar... 4

KREDİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Karakaş, kredinin hak sahibinde geri ödenmesinin ise SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapıldığını aktardı. Karakaş, maaş bağlanmamış veya aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde de geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼’ünün %25 fazlasının aylık taksit kabul edildiğini ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hâllerinde ise Karakaş, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼’ünün %25 fazlasının aylık taksit kabul edildiğini ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırıldığını vurguladı. Öte yandan Karakaş, kredi kullanan hak sahibinin ölümü durumunda, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼’ü oranında kurumca kesinti yapıldığını aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda pozitif seyirABD enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda pozitif seyir
Bakanlık karar verdi, hepsi toplatılıyor! Ünlü markalar da listede... YasaklandıBakanlık karar verdi, hepsi toplatılıyor! Ünlü markalar da listede... Yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi faizsiz kredi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

Uzman isim 'emekliye faizsiz ev kredisi'nin detaylarını verdi! 'Bunların dışında kalanlar...'

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.