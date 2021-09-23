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Uzman isim faiz kararını değerlendirdi: Erken başlamış indirim

23.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararının erken başlamış indirim olduğunu değerlendiren Doç. Dr. Atilla Çifter, politika faizindeki bu kararın eski başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020’de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı. Çifter, “Merkez Bankası’nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED’in politika faizini sabit tutması etkili oldu” dedi.

Uzman isim faiz kararını değerlendirdi: Erken başlamış indirim

Özel bir üniversitede görev alan Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirime giderek yüzde 18 seviyesine çektiğini belirterek, politika faizindeki bu kararın eski Başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020’de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Çifter, “Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamış, TÜFE yüzde 19.25, ÜFE yüzde 45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise yüzde 17 altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED’in politika faizini sabit tutması etkili oldu” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE ERKEN BAŞLAMIŞ GÖRÜNÜYOR”

Piyasanın faiz indirimi beklemediğini ve karar sonrası USD/TRY kurunun 8.77’yi test ettiğine işaret eden Doç. Dr. Atilla Çifter, “ÜFE ve TÜFE arasındaki yüzde 26’yı aşan fark, TÜFE üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda artış devam ederse kur-enflasyon geçişi de etkili olacak ve TÜFE artmaya devam edecektir. Diğer yandan Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt swap’ı 400’e yakın ve risk primi hala yüksek. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimine erken başlamış görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon Naci Ağbal Şahap Kavcıoğlu TCMB
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