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Uzman isim uyardı: Dolar 8.10 lira seviyesine gelebilir, altında ise 492 lira önemli direnç

02.09.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları, doların dünyada yaşadığı değer kaybı ve dün rekor seviyede gelen ikinci çeyrek büyüme verilerinin etkisi ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş doların 8.10 lira seviyelerine kadar düşebileceğini, 8 liranın altına düşmeyeceğini, altının ise yatay seyredebileceğini öngördü. Memiş gram altın için, "Yükselişini sürdürebilmesi için dolar/TL kurundan destek alarak 492 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.

Uzman isim uyardı: Dolar 8.10 lira seviyesine gelebilir, altında ise 492 lira önemli direnç

İstanbul serbest piyasada dolar 8,29 liradan güne başlamıştı. Öğleden sonra dolar/TL kuru 8,26 TL seviyesine gelerek, 11 Mayıs'tan sonra en düşük seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, doların 8.10 seviyelerine kadar inebileceğini belirtirken, altının ise bu hafta yatay seyredebileceğini 492 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirtti.

İşte Memiş'in altın ve dolar kuru için yaptığı açıklaması:

Altın fiyatlarında ABD’den açıklanacak veriler ile birlikte kar satışları görebiliriz. Ancak açıklanan verilerinin beklentileri karşılaması şartıyla.

GRAM ALTINDA ÖNEMLİ DİRENÇ 492 LİRA

Altının gram fiyatı, dolar/TL kurunun değer kaybetmesinden dolayı yükselişlerinin sınırlı kaldığını gözlemliyorum. Altının gram fiyatı, 478-488 lira aralığında kalmayı sürdürüyor.

Yükselişini sürdürebilmesi için dolar/TL kurundan destek alarak 492 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz, 478-488 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta için de bu bant aralığının geçerli olduğunu düşünüyorum.

DOLAR İÇİN KRİTİK DÖNEMDEYİZ, PANİK YAPMAYIN

Altın ve gümüşün ons fiyatında gerileme bekleyen yatırımcısının, yavaş yavaş dolar pozisyonu alması gerektiğini öngörüyorum. Çünkü yılın son çeyreğinde dolar küresel piyasalarda değer artışlarını başlatabilir. Doları olanlar bugünkü düşüşten panik yamamalı. Dolara yatırım yapmayı düşünenler ise bugünü bir fırsat olarak değerlendirmeli…

DOLARDA DÜŞÜŞ 8.10'A KADAR İNEBİLİR

Dolar kuru 8.30 TL’nin altında kalıcı olabilir ise düşüşlerin Eylül ayı içerisinde 8.10 seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz. Ancak 8.30 üzerinde tepki alımları gelirse 8.50’ye kadar yeniden bir tırmanma oluşabilir. Dolar almayı düşünenler ya da dolar borcu olanlar 8.50 ile 8.10 lira bant aralığında kademeli alım pozisyonları yapmalı.

DOLAR 8 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Dolar kurunda şu an ki ortamda 8 TL’nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum. Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell’ın ‘yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz’ şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim.

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Amerikan Doları
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