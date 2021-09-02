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"Bölgenin akıllısı sen misin, burada yetişmez" dediler, öğretmenliği bıraktı örnek çiftçi oldu

02.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar "yetişmez" diye kredi vermedi şimdi bölgenin örnek çiftçisi oldu Adana’nın Yumurtalık ilçesinde öğretmenliği bırakan Aykut Onar muz üreticiliğine başladı. Bankanın 3 milyonluk yatım için 5 yıl önce ’bölgede muz yetişmez’ diyerek kredi bile vermediği Onar, şimdi siparişlere yetişemiyor. Çevresinden, “Bölgenin akıllısı sen misin?”, “Burada muz mu olur?” “Olsa, senden önce yaparlardı” gibi sözlerle durdurulmak istenen Onar, kimseyi dinlemedi.

5 yıl önce Anamur Bozyazı gezisinde gördüğü muz serasını ilçesine kazandırmak için araştırmalar yapan ve herkesin olmaz dediği muz serası ile şimdi aylık 20 ton muz hasadı gerçekleştiren Aykut Onar, 3 milyonluk yatım için 5 yıl önce bankanın “Burada muz olmaz” diyerek kredi bile vermek istemediğini, girişimcilikte cesur olunması ve doğru araştırma ile başarılı olunabileceğini söyledi.

Öğretmenliği baba mesleğini yapmak için bıraktığını anlatan Onar, “Ailemden arazilerimiz vardı. Bölgemizde biz yıllardan beri mısır, pamuk, buğday ürünleri ekimi yapardık. Günümüz şartlarında bu ürünler yerine değişik ürünler arayışına girdik. Anamur, Bozyazı bölgesi ziyaretimizde muz seralarının ciddi bir getirisi olduğunu öğrendik. Bölgemizde muz yetiştirilebileceğini düşündük. Adana’da yapan vardı ama Yumurtalık’ta ilk biz denemiş olduk ve başarılı olduk. Bu yıl 5. senesi" dedi.

"BÖLGENİN AKILLISI SEN MİSİN" DEDİLER

Banka kredisi ile yatırımın bir kısmını gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Onar, "Burada 20 bin metrekare kapalı alanda sera yaptık. 3 milyonluk bir yatırım oldu. İlk başta banka teşvikleri ile yapalım dedik. İlk olunca banka bize “bölgede muz olmaz" dedi ve ilk başta kredi bile vermedi. 2 milyon 100 bin TL başvuru yaptık. Çevremden “Bölgenin akıllısı sen misin?”, “Burada muz mu olur?” “Olsa, senden önce yaparlardı” dediler. Bizi durdurmaya çalıştılar. Bunu yapacağız dedik ve başardık. Bir işe başlamadan olup olmayacağını bilmezsin. Tarihe isim yazdırmak gerekiyor ve bizde bunu başardık ilçemizde" diye konuştu.

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Borçlarını ödediklerini ve yatırımın kendini amorti ettiğini belirten Onar, şunları kaydetti;

"Seramızda kesime hazır muzlarda var yeni doğum muzlar da var. Her dönem hasat yapabiliyoruz. Bu şekilde aylık ortalama 20 ton hasat yapıyoruz. Bazı dönemlerde iki hasat bazı dönemlerde de haftada bir hasat yapıyoruz. Şuan talep yüksek iç piyasayı karşılayamadığımız için dışarı yollayamıyoruz. Ama Makedonya’dan talep oldu.

İhracat olabilecek bir ürün iç piyasada tüketimini yetiştiremiyoruz. 12 ay boyunca hasat yapıyoruz. Daha önce buğday 6 ayda bir pamuk ekince 4 ayda çiftçinin cebine girdi oluyordu. Devlet memurluğundan daha güzel. Bu yatırım gerçekten güzel. Bunun uğraşı zorlukları var sürekli içinde fide ayarları bakımı zor yatırım maliyeti yüksek ama girdisi güzel bir ürün.

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Bölgede ilk ben ürettim ve şimdi şu an bölgede muz yatırımcısı çok fazla bir anda beni eleştirirken Aykut parayı kırdı diyen çok fazla. Değişik ürünler tropikal ürünler ile bölgede yatırım artmakta. Bizim birliklerimiz tarım müdürlüklerimiz çiftçiyi iyi bilgilendirmeli. Tarım birliklerimiz, kooperatiflerimiz ağırlık resmi evrakla uğraşıyor resmiyet kolaylaştırılıp ilçe tarımdaki ziraat mühendislerimiz seralarda bizlere daha çok destek olursa üretim daha da artacak ve üretim kalitesi de yükselecek.”

Serada atık olan muz yapraklarını da solucan gübresi üretiminde yem olarak kullandığını kaydeden Aykut Onar, sera içindeki atıkların gübreye dönüşerek oluşan gübreyi de muz serasında gübre olarak kullanarak kaliteli ve organik ürün üretimine katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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