FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzman ve başöğretmenlik tazminat oranları belli oldu! Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 100’e çıkarıldı

Uzman ve başöğretmenlik tazminat oranları belli oldu! Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 100’e çıkarıldı

29.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların tazminat oranları yüzde 100’e kadar arttırıldı.

Uzman ve başöğretmenlik tazminat oranları belli oldu! Karar Resmi Gazete’de: Yüzde 100’e çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinde yer alan başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi. Yapılan değişikliğe göre, uzman öğretmen unvanını kazanmış olan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanlar tazminat oranı yüzde 15’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

para (8)

Başöğretmen unvanını kazanmış olanlardan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkarıldı.

İŞTE YENİ UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN TAZMİNAT ORANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 Ödenecek “Diğer Tazminatlar”a ilişkin yeni kararda şu ifadeler yer aldı:

Karar Sayısı: 6617 Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

para (14)

MADDE 1- 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?
EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladıEYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı
Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş... Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...
Anahtar Kelimeler:
Tazminat

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

Terim de ilaç olmadı, 2 haftada 'istifa'! Selçuk İnan...

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi

EYT ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.