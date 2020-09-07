Uzmandan 2021 altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz" Altın düşmeye devam edecek mi, yatırım yapılır mı?

Altın fiyatları son günlerde sakin bir seyir izliyor. ABD piyasalarının Pazartesi günü kapalı olması, yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesi gibi birçok etken altın fiyatlarını bu dönemde sakinleştirdi. Riskten kaçmak isteyen yatırımcılar altın fiyatlarındaki iki günlük düşüşle birlikte altının ons fiyatının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Fed'in ortalama enflasyon hedefini açıklamasının ardından bir süre hareketlenen altın piyasası şu an oldukça sakin seyrediyor. Altın yorumlarını ve ünlü analistlerin altın tahminlerini araştıran yatırımcılar altının nasıl bir yol haritası çizeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki **altın fiyatları düşüşe devam edecek mi? 2021 yılında altın ne kadar olacak?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan veriler ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin iş gücü piyasasındaki sıçraması Eylül ayının başına kadar uzadığını gösterdi. Bu durumla birlikte koronavirüs salgını devam ederken ekonominin toparlanacağı umutları arttı.

Oanda Corp.'un kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, hazırladığı bir notta altın fiyatları düşecek mi merak eden yatırımcılar için, altın fiyatlarının 1.930 dolar seviyelerine indiğinde çok fazla alıcısı olacağına dikkat çekerek, yatırımcıların fiyatları düşüreceğini açıkladı. Halley açıklamasında, döviz piyasalarında ABD dolarındaki kısa pozisyon baskısı eğer bu hafta da devam ederse, altın fiyatlarında tamamen bir düzelme olabileceğini belirtti. Altında destek bölgesinin 1,900 dolar ile 1,920 dolar arasında olduğuna dikkat çeken Halley, "Açık olan şu ki altın 1,930 dolara doğru gerilediğinde oldukça fazla alıcı bulmaya ediyor ve yatırımcılar fiyatları yukarı çekmekten ziyade bu fiyat düşüşlerini beklemeyi tercih ediyor" şeklinde görüş bildirdi.