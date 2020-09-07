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Uzmandan 2021 altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz" Altın düşmeye devam edecek mi, yatırım yapılır mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı Haziran ayından bu yana en büyük iki günlük düşüşünü yaparak yatırımcıları sakinleştirdi. ABD piyasaları Pazartesi günü kapalı olduğu için altının ons fiyatında şimdilik sakinlik sürüyor. Altın yorumlarını merak eden uzmanlar önümüzdeki yıl altın fiyatları ne olacak araştırarak, altın fiyat tahminlerini araştırırken ünlü bankadan "2 bin doların üstüne çıkmaz" altın yorumu geldi. Altın düşmeye devam edecek mi, yatırım yapılır mı? İşte uzmanından 2021 için altın tahmini!

Uzmandan 2021 altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz" Altın düşmeye devam edecek mi, yatırım yapılır mı?

Altın fiyatları son günlerde sakin bir seyir izliyor. ABD piyasalarının Pazartesi günü kapalı olması, yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesi gibi birçok etken altın fiyatlarını bu dönemde sakinleştirdi. Riskten kaçmak isteyen yatırımcılar altın fiyatlarındaki iki günlük düşüşle birlikte altının ons fiyatının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Fed'in ortalama enflasyon hedefini açıklamasının ardından bir süre hareketlenen altın piyasası şu an oldukça sakin seyrediyor. Altın yorumlarını ve ünlü analistlerin altın tahminlerini araştıran yatırımcılar altının nasıl bir yol haritası çizeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki **altın fiyatları düşüşe devam edecek mi? 2021 yılında altın ne kadar olacak?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan veriler ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin iş gücü piyasasındaki sıçraması Eylül ayının başına kadar uzadığını gösterdi. Bu durumla birlikte koronavirüs salgını devam ederken ekonominin toparlanacağı umutları arttı.

Oanda Corp.'un kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, hazırladığı bir notta altın fiyatları düşecek mi merak eden yatırımcılar için, altın fiyatlarının 1.930 dolar seviyelerine indiğinde çok fazla alıcısı olacağına dikkat çekerek, yatırımcıların fiyatları düşüreceğini açıkladı. Halley açıklamasında, döviz piyasalarında ABD dolarındaki kısa pozisyon baskısı eğer bu hafta da devam ederse, altın fiyatlarında tamamen bir düzelme olabileceğini belirtti. Altında destek bölgesinin 1,900 dolar ile 1,920 dolar arasında olduğuna dikkat çeken Halley, "Açık olan şu ki altın 1,930 dolara doğru gerilediğinde oldukça fazla alıcı bulmaya ediyor ve yatırımcılar fiyatları yukarı çekmekten ziyade bu fiyat düşüşlerini beklemeyi tercih ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

Uzmanların altın fiyatlarının düşeceği tahminleri üzerine yatırımcılar tekrar altın al-sat yapılır mı, altın alınır mı araştırmaya başladı. Koronavirüs döneminde güvenli liman olarak kabul edilen altın vatandaşların favori yatırım aracı olmaya devam ediyor. Peki altına yatırım yapılır mı?

UZMANDAN 2021 YILI ALTIN TAHMİNİ

Koronavirüs gibi küresel kriz yaratan bir ekonomik tehlikeden dolayı yatırımcılar altın alıp satmak konusunda tedirgin oldukları için uzmanlardan altın yorumlarını araştırmaya devam ediyorlar. Altına yatırım yapmak için tekrar altın alınır mı, Fed'in ortalama enflasyon hedefi, ABD ve Rusya gibi ülkelerin aşı açıklamaları altının fiyatının ne olacağını araştıranlar tedirgin olmaya devam ediyor. National Australia Bank ekonomisti John Sharma, altın için yıllık tahmin yaparak, önümüzdeki 1 yıllık süreçte 2. bin doların üstüne çıkmayacağını ve 1,925-2,000 dolar aralığında işlem görmesini beklediklerini açıkladı.
Sharma; "Zayıf ekonomi, devam eden mali ve parasal destek ve aynı zamanda Fed'in 'ortalama enflasyon hedefine' geçmesi, gelecekte talebin sürmesini ve fiyatların istikrarlı seyretmesini sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.
Sharma'nın açıklamasına göre altın fiyatları 2021 yılında 2,000 doları geçmeyecek ve geçtiğimiz Ağustos ayı altın grafiği gibi olmayacak. Uzmanlardan yıllık altın tahminleri ve yorumları geldiğinde mynetfinans'ta yer vermeye devam edeceğiz.

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