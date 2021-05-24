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Uzmandan çarpıcı altın yorumu! "Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

24.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 10 günde Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerine tırmanan gram altın, haftaya 510 TL sınırında başladı. Altın fiyatları yükselir mi araştırılırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Memiş son açıklamasında yatırımcıları "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı.

Uzmandan çarpıcı altın yorumu! "Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Yatırımcıların altın fiyatlarına odaklanmasıyla ons altın yeni haftaya 4 ayın zirvesinde yatay bir seyirle başlarken gram altın 510 TL sınırında bulunuyor. Fiyatlardaki yükselişte Bitcoin'deki düşüşün de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Bu süreçte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Yarınınızı göremediğiniz bir ekonomide kısa vadeli alım-satım düşünenler bu düşüncelerini rafa kaldırmalı" diyen İslam Memiş, "Fiziki emtialarını, alttan almak için satanlar çok pişman olur! Sahip çıkanlar ise iyi bir karar vermiş olur. Bu işin şakası yok" uyarısı yaptı.

"Altının ons fiyatında ısrarla bahsettiğim 1.960 dolar gümüşün ons fiyatında 29 dolar hedef olsa da ben, 2 hafta uzak kalmayı tercih ettim" diyen Memiş, "Alan zamanında aldı. Orta ve uzun vade (6-12) düşünenler için durum farklı" dedi.

492 LİRAYA GERİLEMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Doların önümüzdeki haftalarda bir toparlanma içerisine gireceğini belirten İslam Memiş, gram altındaki çekilmenin beklediğinden daha öz olduğunu söyledi. Gram altında 492 lira destek seviyesine geri çekilme beklediğini hatırlatan Memiş, "Ancak bunun şu anda gerçekleşmesi zorlaşıyor. Çünkü hem ons tarafındaki toparlanma hem dolar tarafındaki toparlanma gram altın fiyatındaki düşüşleri sınırlıyor."

BU FİYATTAN GRAM ALTIN ALINIR MI?

"Bu fiyattan gram altın alınır mı?" diye soran İslam Memiş şu cevabı verdi: Haziran ayında daha yüksek seviyeler olacak ancak 509 lira seviyelerinden gram altın almanın yatırımcısına çok çok kazandıracağını düşünmüyorum. Bence biraz beklenmeli, birkaç hafta sonra 500 liranın altına sarkmalar bir alım fırsatı sunabilir.

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HAZİRANDA 560 LİRA OLUR MU?

Ama şu sıralar yükseliş trendinin süreceğini, düşüşlerin sınırlı kalacağını bize işaret ediyor. Haziran ayında 525-530 lira daha da yükselirse 540-560 liraya kadar devam edeceğini öngörüyorum. Ancak şu anda hem ons hem gram tarafında bu yükselişler sürdüğü için bu fiyatlardan TL ile altın almayı tavsiye etmem.

İSLAM MEMİŞ'İN ÖNCEKİ YORUMU

Altın ve gümüş alım satımını dolarla yapılmasını tavsiye eden İslam Memiş, "TL ile altın ve gümüş alayım satayım diyen herkes ayazda kalır. Yıllardır bu böyledir" uyarısı yapan İslam Memiş, önümüzdeki hafta için altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler olacağını söyledi.

"Şubat’tan itibaren Mayıs-Haziran aylarına dikkat etmemiz gerektiğini sık sık ifade ettiğimi anımsatmak isterim" diyen İslam Memiş şöyle devam etti:

Geride bıraktığımız haftada altının ons fiyatının 1.890 dolar, altının gram fiyatının 507 liraya yükseldiğini gördük. Gümüşün ons fiyatı 28,23 dolar, gümüşün gram fiyatı 7,62 liraya kadar yükselişini sürdürdü.

Kısa vadeli geri çekilmeler beklesem de orta ve uzun vadede yükselişlerin hızlanacağını tahmin ediyorum. Mayıs sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeler, yatırımcısına alım fırsatı vereceğini öngörüyorum.

Özellikle önümüzdeki hafta öngördüğüm geri çekilmeler, son fırsatlar olabilir! Ben, yeni zirveler için Haziran’ı bekleyeceğim. Açıkta kalmak iyidir.

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