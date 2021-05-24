Uzmandan çarpıcı altın yorumu! "Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Yatırımcıların altın fiyatlarına odaklanmasıyla ons altın yeni haftaya 4 ayın zirvesinde yatay bir seyirle başlarken gram altın 510 TL sınırında bulunuyor. Fiyatlardaki yükselişte Bitcoin'deki düşüşün de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor. Bu süreçte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Yarınınızı göremediğiniz bir ekonomide kısa vadeli alım-satım düşünenler bu düşüncelerini rafa kaldırmalı" diyen İslam Memiş, "Fiziki emtialarını, alttan almak için satanlar çok pişman olur! Sahip çıkanlar ise iyi bir karar vermiş olur. Bu işin şakası yok" uyarısı yaptı.

"Altının ons fiyatında ısrarla bahsettiğim 1.960 dolar gümüşün ons fiyatında 29 dolar hedef olsa da ben, 2 hafta uzak kalmayı tercih ettim" diyen Memiş, "Alan zamanında aldı. Orta ve uzun vade (6-12) düşünenler için durum farklı" dedi.

492 LİRAYA GERİLEMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Doların önümüzdeki haftalarda bir toparlanma içerisine gireceğini belirten İslam Memiş, gram altındaki çekilmenin beklediğinden daha öz olduğunu söyledi. Gram altında 492 lira destek seviyesine geri çekilme beklediğini hatırlatan Memiş, "Ancak bunun şu anda gerçekleşmesi zorlaşıyor. Çünkü hem ons tarafındaki toparlanma hem dolar tarafındaki toparlanma gram altın fiyatındaki düşüşleri sınırlıyor."