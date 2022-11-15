Uzmandan çok kritik açıklama! Gram altın için tarih verdi: Rekor seviyeyi işaret etti!

Altın fiyatlarındaki değişkenlik son zamanlarda da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeniden bin TL'nin üzerine çıkan gram altın, bu seviyeden işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarla ilgili yorum yapan ünlü isim Memiş, çok sayıda yatırımcısının bulunduğu gram altın hakkında rekor seviyeyi işaret etti.

"BİN 800'LÜ RAKAMLARI KONUŞACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUM"

Uzman isim Memiş ons altın için kritik açıklamalarda bulundu Direnç seviyesinin kırıldığında yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, "Altının ons tarafında bin 780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Aşağıya baktığımız zaman da bin 730 devamında bin 716 dolar seviyeleri var. Kar satışları gelebilir çünkü geçen hafta ve cuma günü ve bugün agresif yükseldiği için kar satışları mutlaka gelmesi doğaldır. Kar satışı gelmesi gerekiyor ki bu sağlıklı yükselişleri devam ettirebilsin." ifadelerini kullandı. Ons altın için açıklamalarına devam eden Uzman Memiş, "Bin 780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yukarıda bin 815 dolar seviyesi var. Önümüzdeki hafta bin 800'lü rakamlı konuşacağımızı tahmin ediyorum."

"POZİTİF GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR"

Gram altın için hedef ve tarih verdi. "Hem ons tarafında hem gram tarafında pozitif görünüm devam ediyor." ifadelerini kullanan Memiş, bin 60 TL seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirten Memiş, devamında bin 100'lu rakamları konuşabileceğini belirtti.



