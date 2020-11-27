Uzmanlar 2021 altın fiyatlarını yorumladı... Uzmanından altın grafiği: Gram altın 420 TL baskısında!

Altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi en çok merak edilen sorulardan birisi... Yatırımcılar altın fiyatlarını merak ederken uzmanlar altın fiyatlarını yorumlamaya devam ediyor. İnvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, ABN Amro Bank Kıdemli Değerli Metal Stratejisti Georgette Boele ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk altın yorumlarını paylaştılar. İşte uzmanlardan 2021 altın fiyat tahmini...
Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü 2021 altın fiyat tahminini paylaştı..
"Tarihi zirvesi olan 2076 doları gördükten sonra ons altın devamlı olarak düştü ve 1800 dolara kadar gerilemiş durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen aşı gelişmeleri ve Kovid-19’da son perdeye yaklaşılması ons altını aşağı yönde baskılayan en önemli unsur. Teknik olarak kısa vadede bir ihtimal 1765 dolara kadar yol gözüküyor olsa da 2021 yılında ons altın bir süre geri dönmemek üzere uzun bir yolculuğa çıkacaktır.
Gram altın fiyatında 1 aydan kısa bir sürede yüzde 15’lik düşüş yaşandı. 19 Kasım’da faizlerin sert bir şekilde yukarı çekildiği bu sıkılaşma döneminin devamı halinde gram altında aşağı yönde bir yüzde 15’lik alan daha bulunmakta. Uluslararası yatırım bankalarının da neredeyse tamamı TL bacağında bu yönde bir hareket bekliyor."
Altın, aşı haberlinin risk iştahını artırması ve güvenli limana olan talebi azaltmasıyla birlikte art arda dördüncü aylık düşüşüne hazırlanıyor. Altına dayalı Borsa yatırım fonları ise ekim ayında rekora ulaştıktan sonra ilk defa bu ay bir çıkış dalgası yaşadı. Altın fiyatları düşecek mi?
ABN Amro Bank Kıdemli Değerli Metal Stratejisti Georgette Boele
"Birçok yatırımcı altın aldı ve şimdi gerginler, biz de dikkatli davranıyoruz. Yatırımcılar tepe noktasına çoktan ulaşmış olabileceğimizden dolayı korkmaya başladılar. Eğer öyleyse yeniden 2.000 dolar seviyelerini görmemiz çok uzun bir süre alacak. 1.800 seviyesinin altına inilmedikçe eğilim pozitif kalmaya devam edecektir."
Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarının 420 TL'lik ana desteğin ön planda olacağını aktardı. İşte güncel altın grafiği!
Gram altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) November 26, 2020
Yükselişler artık satış fırsatıdır demiştik...
Öyle de oluyor...
Yine 450 izlenebilir...
Bunun altında 420 ana destek olarak ön planda olur... pic.twitter.com/HLXSLVCgGM
Gram altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) November 26, 2020
Yükselişler artık satış fırsatıdır demiştik...
Öyle de oluyor...
Yine 450 izlenebilir...
Bunun altında 420 ana destek olarak ön planda olur... pic.twitter.com/HLXSLVCgGM
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