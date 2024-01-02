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Uzmanlar 'sıcak hava' tehlikesine dikkat çekti: "Ciddi rekolte kayıpları yaşanabilir"

02.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini dile getirdi. Soydan, "Bu sıcak hava nedeniyle fındığın erken uyanmasını ve donrasında zirai don nedeniyle ciddi zararlar ve rekolte kayıplarının olduğunu geçen yıllarda tecrübe ettik” dedi.

Uzmanlar 'sıcak hava' tehlikesine dikkat çekti: "Ciddi rekolte kayıpları yaşanabilir"

Türkiye’de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu’da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi rekolte kaybı endişelerine neden oldu. “Fındığın 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemi yaşaması gerekiyor” diyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Sıcak havalara aldanıp erken uyanan fındık dalları, şubat ve mart aylarında olabilecek zirai don karşısında tehlike altında" uyarısını yaptı.

“FINDIĞIN 350 İLE BİN SAAT ARASINDA SOĞUKLAMA DÖNEMİ YAŞAMASI GEREKİYOR”

Soydan, şu anda tehlikeli bir sürece doğru gidildiğini belirterek, “İnşallah bu günlerde kar bekliyoruz. Fındık ağacının ve dallarının yaklaşık 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. O soğuklama dönemi de fındıkta hareketliliğin durduğu bir zaman. O nedenle kar yağarsa fındık dalları, püskülleri, karanfilleri, toprak ve zararlılardan korunması açısından kar örtüsü altında olması olumlu olacaktır. Şu anda kar yağışına ciddi derecede ihtiyaç var” diye konuştu.

“CİDDİ REKOLTE KAYIPLARI YAŞANABİLİR”

Sıcak havalara aldanıp erken uyanan fındık dallarının, şubat ve mart aylarında olabilecek zirai don karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen Soydan, Karadeniz Bölgesi’ne şu ana kadar yararlı olacak kadar yağ yağışı olmadığını ifade ederek, “Yüksek kesimlerde az miktar kar yağışı oldu, aksine sıcak hava devam ediyor. Bu sıcak hava nedeniyle fındığın erken uyanmasını ve donrasında zirai don nedeniyle ciddi zararlar ve rekolte kayıplarının olduğunu geçen yıllarda tecrübe ettik” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fındık rekolte
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