Uzmanlar uyarıyor! Şu an ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi?

Son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, konut satışlarında durgunluğa neden olurken faiz oranlarını da giderek arttırıyordu. Ancak hem emlak piyasasını hem genel ekonomiyi hareketlendirebilmek adına yapılan ciddi orandaki faiz indirimleri, özellikle uzun süredir ev almak isteyenleri tekrar umutlandırdı. Peki, bu dönemde ev almak ne kadar doğru? İşte cevabı...
Faiz oranlarındaki ciddi düşüş, alıcıları umutlandırsa da konut fiyatlarındaki artış bu durumu tersine çeviriyor. Örneğin; birkaç ay öncesine kadar fiyatı 600 bin lira olan bir daireyi şu an 750 bin lira civarlarında görebilmek mümkün çünkü müteahhitler, yaşanan faiz düşüşüyle birlikte ev almaya rağbet gösterileceği için fiyatları da giderek arttırıyorlar. Haliyle faiz oranlarındaki düşüş fiyatların artışıyla ortadan kalktığı için nihayetinde bu durum alıcıya olumsuz olarak yansıyor.
Konut fiyatlarındaki ani artışlar, özellikle sıfır daire almayı daha da dezavantajlı hale getiriyor. Sıfır evler, doğrudan müteahhit ya da gayrimenkul firmalarından alındığı için mevcut fiyat artışından en çok etkilenen seçenekleri oluşturuyor. Ancak bu durumu, daha çok ikinci el dairelere yoğunlaşarak nispeten daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Tabii ikinci el konutların da sıfırlar kadar olmasa da güncel fiyat artışlarından etkilendiğini unutmamak gerekiyor.
Başta kamu bankaları olmak üzere gerçekleştirilen faiz indirimleri de etkili bir çözüm olmadığı için özellikle sıfır konutlarda ciddi bir stok erimesinden bahsetmek mümkün değil. Aniden ve yüksek oranda artan konut fiyatları, konut kredisiyle ev almak isteyenler kadar kredi kullanmadan ev alabilecek düzeyde toplu parası olanları da düşündürüyor. Diğer yandan çoğu kişi, ekonomik daralma veya ekonomik kriz gibi zorlayıcı dönemlerde gayrimenkul satın almak yerine tasarruf yapmayı tercih ediyor. Bu da konut stoğunun erimemesindeki diğer önemli bir faktörü meydana getiriyor.
Artan işsizlik oranları ve insanların tasarruf yapmayı sürdürmesi sonucu konut stoklarının hızlı bir şekilde erimesi söz konusu olmayacağı için ev fiyatlarında tekrar düşüşler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle peşin parayla ev alabilecek olanların avantajlı fiyatlar için birkaç ay daha beklemesi gerekiyor ancak düşen konut kredisi faizleriyle ilgili tekrar bir artış yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Sonuç olarak ev alma konusunda acele etmeden temkinli adımlar atmak, bu tarz kriz zamanlarındaki en doğru karar gibi görünüyor.
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