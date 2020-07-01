Uzmanlar uyarıyor! Şu an ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi?

Son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, konut satışlarında durgunluğa neden olurken faiz oranlarını da giderek arttırıyordu. Ancak hem emlak piyasasını hem genel ekonomiyi hareketlendirebilmek adına yapılan ciddi orandaki faiz indirimleri, özellikle uzun süredir ev almak isteyenleri tekrar umutlandırdı. Peki, bu dönemde ev almak ne kadar doğru? İşte cevabı...

FAİZLER DÜŞTÜ ANCAK KONUT FİYATLARI ARTTI

Faiz oranlarındaki ciddi düşüş, alıcıları umutlandırsa da konut fiyatlarındaki artış bu durumu tersine çeviriyor. Örneğin; birkaç ay öncesine kadar fiyatı 600 bin lira olan bir daireyi şu an 750 bin lira civarlarında görebilmek mümkün çünkü müteahhitler, yaşanan faiz düşüşüyle birlikte ev almaya rağbet gösterileceği için fiyatları da giderek arttırıyorlar. Haliyle faiz oranlarındaki düşüş fiyatların artışıyla ortadan kalktığı için nihayetinde bu durum alıcıya olumsuz olarak yansıyor.

YENİ DAİRE ALMAK HALA AVANTAJLI SAYILMIYOR

Konut fiyatlarındaki ani artışlar, özellikle sıfır daire almayı daha da dezavantajlı hale getiriyor. Sıfır evler, doğrudan müteahhit ya da gayrimenkul firmalarından alındığı için mevcut fiyat artışından en çok etkilenen seçenekleri oluşturuyor. Ancak bu durumu, daha çok ikinci el dairelere yoğunlaşarak nispeten daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Tabii ikinci el konutların da sıfırlar kadar olmasa da güncel fiyat artışlarından etkilendiğini unutmamak gerekiyor.