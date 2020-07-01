FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzmanlar uyarıyor! Şu an ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi?

Uzmanlar uyarıyor! Şu an ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Konut sahibi olmak, ülkemizde hem barınma hem yatırım açısından büyük avantaj sağlıyor. Türkiye'de her zaman yoğun olarak tercih edilen gayrimenkul seçenekleri, bu yüzden pek de kolay ulaşılabilir bir mal varlığı sayılmıyor. Haliyle konut sahibi olabilmek için uygun dönemleri kollamak, oluşabilecek fırsatları değerlendirmek gerekiyor.

Uzmanlar uyarıyor! Şu an ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar düşer mi?

Son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, konut satışlarında durgunluğa neden olurken faiz oranlarını da giderek arttırıyordu. Ancak hem emlak piyasasını hem genel ekonomiyi hareketlendirebilmek adına yapılan ciddi orandaki faiz indirimleri, özellikle uzun süredir ev almak isteyenleri tekrar umutlandırdı. Peki, bu dönemde ev almak ne kadar doğru? İşte cevabı...

FAİZLER DÜŞTÜ ANCAK KONUT FİYATLARI ARTTI

Faiz oranlarındaki ciddi düşüş, alıcıları umutlandırsa da konut fiyatlarındaki artış bu durumu tersine çeviriyor. Örneğin; birkaç ay öncesine kadar fiyatı 600 bin lira olan bir daireyi şu an 750 bin lira civarlarında görebilmek mümkün çünkü müteahhitler, yaşanan faiz düşüşüyle birlikte ev almaya rağbet gösterileceği için fiyatları da giderek arttırıyorlar. Haliyle faiz oranlarındaki düşüş fiyatların artışıyla ortadan kalktığı için nihayetinde bu durum alıcıya olumsuz olarak yansıyor.

YENİ DAİRE ALMAK HALA AVANTAJLI SAYILMIYOR

Konut fiyatlarındaki ani artışlar, özellikle sıfır daire almayı daha da dezavantajlı hale getiriyor. Sıfır evler, doğrudan müteahhit ya da gayrimenkul firmalarından alındığı için mevcut fiyat artışından en çok etkilenen seçenekleri oluşturuyor. Ancak bu durumu, daha çok ikinci el dairelere yoğunlaşarak nispeten daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Tabii ikinci el konutların da sıfırlar kadar olmasa da güncel fiyat artışlarından etkilendiğini unutmamak gerekiyor.

KONUT STOĞUNDAKİ ERİME HIZLANMIŞ DEĞİL

Başta kamu bankaları olmak üzere gerçekleştirilen faiz indirimleri de etkili bir çözüm olmadığı için özellikle sıfır konutlarda ciddi bir stok erimesinden bahsetmek mümkün değil. Aniden ve yüksek oranda artan konut fiyatları, konut kredisiyle ev almak isteyenler kadar kredi kullanmadan ev alabilecek düzeyde toplu parası olanları da düşündürüyor. Diğer yandan çoğu kişi, ekonomik daralma veya ekonomik kriz gibi zorlayıcı dönemlerde gayrimenkul satın almak yerine tasarruf yapmayı tercih ediyor. Bu da konut stoğunun erimemesindeki diğer önemli bir faktörü meydana getiriyor.

KONUT YATIRIMI İÇİN BİRKAÇ AY DAHA BEKLEMEKTE FAYDA VAR

Artan işsizlik oranları ve insanların tasarruf yapmayı sürdürmesi sonucu konut stoklarının hızlı bir şekilde erimesi söz konusu olmayacağı için ev fiyatlarında tekrar düşüşler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle peşin parayla ev alabilecek olanların avantajlı fiyatlar için birkaç ay daha beklemesi gerekiyor ancak düşen konut kredisi faizleriyle ilgili tekrar bir artış yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Sonuç olarak ev alma konusunda acele etmeden temkinli adımlar atmak, bu tarz kriz zamanlarındaki en doğru karar gibi görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Emeklilik hakkınızı gözden kaçırmayın..Emeklilik hakkınızı gözden kaçırmayın..
Altın alınır mı? 2021 altın tahminleriAltın alınır mı? 2021 altın tahminleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Yerli otomobille ilgili flaş gelişme!

Yerli otomobille ilgili flaş gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin ve motorine zam

Zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Çocuk başına 600 TL'ye varan destek! Birçok anne-baba almayı unuttu!

Çocuk başına 600 TL'ye varan destek!

O tarihten önce çalışmaya başlayanlara müjde! Emeklilikte en avantajlı grup...

O tarihten önce çalışmaya başlayanlara müjde! Emeklilikte en avantajlı grup...

Ev hanımları dikkat! Emeklilik hakkınızı gözden kaçırmayın..

Emeklilik hakkınızı gözden kaçırmayın..

İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

5 bin kişiyi işten çıkaracak

VW'nin Türkiye'de fabrika projesi iptal

VW'nin Türkiye'de fabrika projesi iptal

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.