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  4. Uzmanlar yorumladı: 'Gram altın yükselişe geçebilir' İşte gram altında 430 TL beklentisi!

Uzmanlar yorumladı: 'Gram altın yükselişe geçebilir' İşte gram altında 430 TL beklentisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 16:53 | Son Güncelleme

Altın fiyatları analizlerin değerlendirmesi ile ABD'nin teşvik paketleriyle yön bulmayı bekliyordu. Teşvik paketinin dün akşam Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarında hareketlilik bekliyor. Uzmanlar gram altında yükseliş beklentilerini paylaşarak, gram altının yukarı yönde ilerleyebileceğini belirtti.

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altın için yükselebilir yorumu geldi.

'GRAM ALTIN 424 LİRAYI GEÇERSE YÜKSELEBİLİR'

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için; "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz. Fakat 424 gibi önemli bir direnci var. Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir. Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir." ifadelerini kullandı.

gram altın grafiği

GRAM ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Meksa Yatırım günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı;

"Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor.

411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393 e doğru gerileme gözleyebiliriz."

Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?

'ONS ALTINDA İLK DİRENÇ 1.744 SEVİYESİ'

InvestAZ Yatırım haber bülteninde ons altını değerlendirerek, 17.44 seviyelerinin ilk direnç olduğunu açıkladı ve şu yorumu paylaştı;

"Ons Altın güne 1.725 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 1.739 en düşük 1.723 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons altın için ilk direnç 1.744 seviyelerinde.

Destek: 1.728 – 1.718
Direnç: 1.744 – 1.750"


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