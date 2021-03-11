Uzmanlar yorumladı: 'Gram altın yükselişe geçebilir' İşte gram altında 430 TL beklentisi!

Altın fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. Yatırımcılar cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketini imzalamasına odaklanırken, uzmanlardan gram altın için yükselebilir yorumu geldi.

'GRAM ALTIN 424 LİRAYI GEÇERSE YÜKSELEBİLİR'

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için; "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz. Fakat 424 gibi önemli bir direnci var. Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir. Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Meksa Yatırım günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı;

"Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor.