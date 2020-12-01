Uzmanlardan altın düşüş beklentisi... Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Zayıflayan dolar ve altın, aşı gelişmelerinden daha çok ABD’nin ekonomik durumundan etkilenmesiyle birlikte yatırımcıların kaybını durdurdu. Moderna’nın son haberlerinde yer alan koronavirüs aşısının yüksek derecede etkili olması ve aşının herhangi bir güvenlik sorununa yol açmamasıyla nedeniyle şirket ABD’deki bazı kuruluşlara izin için başvuruda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada altın fiyatlarını etkileyen ABD ekonomisinin durumunun aşı haberlerine rağmen belirsiz olduğunu belirtti. Aşı gelişmelerine rağmen ABD ekonomisinin kırılgan bir seyir izlemesi üzerine uzmanlar altın yorumlarını güncelledi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. İşte uzmanlardan altın fiyatları beklentileri... ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ? Kasım ayının bitmesiyle altın fiyatları, küresel risk iştahı ve koronavirüs aşısı haberleri nedeniyle son dört yılın en büyük aylık düşüş grafiğini çizdi. DailyFX Stratejisti Margaret Yang, yaptığı açıklamada altın fiyatlarının teknik destek seviyesinin 1750 dolar yakınlarında olabileceğini belirtti. Yang'ın altın beklentisi yorumunda; "Zayıflayan ABD doları bugün altın fiyatlarını desteklemiş görünüyor. Altın geçen hafta 1.800 dolar olan destek seviyesini aşı iyimserliği ve mali teşvik paketine dair ümitsizliklerle kuvvetli bir ivmeyle kırmıştı. Teknik destek seviyesi ise şu an 1.750 dolar civarında olabilir." dedi.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? Aşı haberlerinin ardından küresel ekonomide ılımlı bir hava hakimken, yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi. Küresel hisse piyasalarında Kasım ayı ile rekor bir dönem geçirdi. ABD'de yapılan aşı açıklaması ise altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. ABD'de iki üst düzey sağlık yetkilisi, ABD'nin aşılanma süresinin yıl sonuna kadar tamamlayacağını belirtti. Australia & New Zealand Banking Group yayınladığı notta, altın fiyat tahmini için; "Küresel piyasalarda büyüme havası, altın fiyatlarını baskılamaya devam edecek." dedi. UZMAN, ALTIN FİYAT BEKLENTİSİNİ YORUMLADI! İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatları tahmini paylaşarak, Moderna'nın geliştirdiği aşının altın fiyatlarına etkisini vurguladı. Seda Yalçınkaya Özer, ons altın beklentisini belirtirken, 1750 dolar seviyesinin ana hedef olduğunu açıkladı. İşte Seda Yalçınkaya Özer'in altın fiyatları yorumu; ; "Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.