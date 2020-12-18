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Uzmanlardan altın yorumları... Dolar ve altın fiyatları ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ardından zayıflayan dolar karşısında altın destek görmeye devam ediyor. Yatırımcılarına son iki haftadır kazandıran altın, bu haftayı da kazançlı kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olan Fed kararının ardından uzman yorumları araştırılıyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte uzmanlardan altın fiyatları tahminleri...

Uzmanlardan altın yorumları... Dolar ve altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı açıklamada sabit faiz kararının ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek merak ediliyordu. Altın fiyatları son iki gündür Fed toplantısından dolayı fiyatlarını güncelledi. Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Yapılan açıklamanın ardından son iki haftayı yükselişle kapatan altın üçüncü haftasını da dikey yönde kapatmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vaka sayısı artışlarından dolayı zor günler geçiren ABD'de dün açıklanan can kaybı rekor kırdı. Öte yandan Almanya Şansölyesi Angela Merkel yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemlerin süresini uzatacağına dair sinyaller verdi. Bu süreçte aşı ile ilgili haberler gelmeye devam ederken güvenli liman altına olan talep azalıyor. Tüm nüfusun aşı olması uzun zaman alacağı için birçok yatırımcı riskli varlıklara yöneldi. Öte yandan altına yatırım yapan vatandaşlar, 2021'de altın fiyatları ne olacak merak ediyor ve uzmanların güncel altın yorumlarını takip ediyor.

DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN FİYATLARI ARTAR MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed toplantısının ardından alınan karar altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak edilirken uzmanlar yorumlarını paylaştı. IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan yaptığı açıklamada doların zayıflaması ve Fed'in desteklerinin ardından altının yükseldiğini vurgulayarak, "Fazladan bir mali teşvik paketi ve doların zayıf kalmaya devam etmesi altını dönemsel olarak destekleyecektir." dedi. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam yaptığı açıklamada; "Fed, faizleri artırma ve varlık alım programını kısa vadede azaltma niyetinde olmadığı konusunda gayet açıktı ve taahhüt edilenden daha uzun süre bu programlara devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda bir sıkılaşma beklenmezken bu doların aleyhine ve altının ise lehine gözüküyor." dedi.

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatlarına dair yaptığı açıklamada;

"Altın ons, 2 gündür kritik hareketler yapıyor. Fed sonrası değer kaybeden ABD dolarından güç bulan ons altın 50 günlük ortalaması olan 1871 dolar üzerine yerleşmeye çalışıyor. Ons altında teknik olarak bu hareketin başarılı olması halinde daha güçlü yükselişlerden bahsetmek mümkün.

Bu noktada kısa vade için 1900 dolar üzerindeki güçlenmeden bahsedebiliriz. Ancak 1871 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde tekrar 1820 dolar seviyesine geri dönme riski bulunuyor. Şu an doların zayıf seyri, ons altına nefes aldırıyor. Ancak dolar endeksinde diplerden gelen bir tepki isteği var. Bu ons altını baskı altında tutabilir. Bir iki gün altındaki seyri izlemek yararlı olacaktır.

1871 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması yükseliş potansiyelini daha da artırabilir. Temel gerekçelerde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla ons altın için yeniden aşı ve teşvik paketi gelişmelerine odaklanmaya devam ediyoruz.

Gram altın yatırımcısı için gerileyen dolar ve görece yükselen ons altın dengelenme oluşturuyor. Gram altının 469 seviyesi üzerine yerleşmesi ve bu seviye üzerinde güçlenmesi yükseliş potansiyelini hızlandırabilir. Bunun için mutlaka ons altının 1871 dolar seviyesi üzerine yerleşip yerleşmediğini izlemekte fayda olacaktır." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Fed kararına ilişkin yaptığı açıklamada; "Aralık ayı içerisinde yükselişin görüldüğü ons altında 50 günlük üssel ortalama (1864 dolar) test edilirken, dün gerçekleşen Fed toplantısında varlık alım programına ilerleme kaydedilinceye kadar devam edileceğine yönelik vurgu ons altını destekledi. Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir.

"ALTINDA 440 TL SEVİYESİ TAKİP EDİLEBİLİR"

Dün Türk Lirası’nda değer kazanımları görüldü. Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin ardından gram altın aralık ayında bir miktar toparlanma kaydederek son dönemde ise yatay bir seyir izlemektedir. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Son dönemde 50 ve 100 günlük üssel ortalamalar (469,65 / 459,50) arasında sıkışık bir seyir izleyen gram altında kırılma yönünde hareketlerin hız kazandığı görülebilir. 50 günlük ortalama (469,65 TL) üzerinde 477,50 – 484,80 – 496,40 ve 508,15 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise ilk destek 100 günlük üssel ortalama (459,50 TL) olurken, ortalama altında satışlar hız kazanabilir. Bu durumda 451,50 ve 30 Kasım’da test edilen 440,20 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir. 440,20 TL altında 200 günlük üssel ortalama (425,95 TL) gündeme gelebilir." dedi.

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