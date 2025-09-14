FİNANS

Uzmanlardan "güvendiğiniz kasaplardan alışveriş yapın" uyarısı

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, vatandaşların mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasap dükkanından alışveriş yapması konusunda uyararak, "Tarım ve Orman Bakanlığının karekod uygulaması var, vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir." dedi.

Uzmanlardan "güvendiğiniz kasaplardan alışveriş yapın" uyarısı

Gaziantep'te, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol görevlileri ile belediyenin yaptığı denetimlerde, bir dükkanda kıyma makinesine gizlenmiş düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatat ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığının kamuoyuna yansımasının ardından, gözler kasaplara çevrildi.

Yalçındağ, AA muhabirine denetimlerle ilişkin yaptığı açıklamada, her meslekte olduğu gibi kendi sektörlerinde de kötü niyetlilerin olduğuna, zaman zaman yapılan denetimlerde de bunların kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Sektöre yapılan denetimlerden memnun olduklarını vurgulayan Yalçındağ, mesleği karalayanların ruhsatlarının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, ayrıca esnaflıkla bağının kesilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yalçındağ, odaların yetkisinin sınırlı olduğunu, şikayet olması durumunda sadece esnafı uyarabildiklerini işaret ederek, bu yetkinin artırılmasını istedi.

"EVDEKİ HESAP, MAHALLEDEKİ KASAP SİZİ YANILTMAZ"

Vatandaşların denetimlerin ardından, alışveriş yaparken tedirgin olduğunu dile getiren Yalçındağ, et ürünleri almak isteyenlere şu uyarılarda bulundu:

"Evdeki hesap, mahalledeki kasap sizi yanıltmaz. Vatandaşlarımız mahallelerindeki bildikleri ve güvendikleri kasap dükkanına gidip, alacağı kıymanın etini tezgahtan seçmeli, ardından kıymayı kendi gözünün önünde çektirmeli. Bir kasabın, müşterisini iki defa memnun etmeme lüksü yok. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının karekod uygulaması var, vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir. Belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği işletme kayıt belgesi de dükkanda asılı olması gerekiyor. Bu belgeler, tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmalı."

"ŞAP, HAYVANDAN İNSANA BULAŞAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Yalçındağ, hayvanlarda görülen şap hastalığına da değinerek, "Şap, her zaman olabilen hastalık, ki biz bunu biliyoruz. İnsan nasıl grip oluyorsa, hayvan da öyle şap oluyor. Şap hastalığı sonrasında ete olan talep, üçte bir azaldı. Şap hastalığı, hayvandan insana bulaşan bir hastalık değil. Et tüketiminde herhangi bir sakınca, herhangi bir risk, herhangi bir problem yok. Başka hastalıklarla karıştırmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı. (AA9Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

