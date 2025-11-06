Vadesiz hesap nedir, ne işe yarar?

Birden fazla banka hesabı türü vardır. Bunların arasında en sık kullanılan hesap türü mevduat hesaplarıdır. Mevduat hesapları vadeli ve vadesiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bankalara ve finans kurumlarına istenildiği zaman belli bir ihbar süresi ya da vade sonunda çekilmek üzere para yatırılması mevduat hesabı olarak tanımlanmaktadır. Mevduatın izlendiği hesaplara türüne ve yerine göre mevduat hesapları, küçük cari hesaplar ya da alacaklı cari hesaplar denmektedir. Aynı zamanda altın vadeli hesabı da kullanılabilir.

Banka için borç olan mevduat hesapları bu özelliği ile pasif gösterilir. Belli bir miktar paranın banka hesabına nakit olarak yatırılması mevduat hesaplarının tek özelliği değildir. Bu tür hesaplar ayrıca başka bir hesaba keşide edilen çekin kaydı, herhangi bir hesaptan başka hesaplara para aktarımı yapılması, nakit hareketi gereği duyulmadan da havale kabul edilmesi işlemleri de mevduat oluşturabilmektedir.

Vadesiz hesap nedir?

Farklı banka hesaplarından biri de günlük işlem hesabıdır ve bu hesap, hesapta yer alan tutarın günlük olarak getiri oranları ile değerlendirildiği ayrıca tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabildiği hesaplardır. Mevduat hesapları vadeli ve vadesiz mevduat hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Vadesiz mevduat hesapları da banka kartı ya da defter aracılığı ile para çekilebilen, süre sınırlaması olmayan hesaplardır. Ancak vadeli hesaplar ek gelir sağlayabilir ve belirlenen tarihlerden önce bu hesaplardaki para ile ilgili işlem yapılamaz. Aksi takdirde vade bozulmuş olur.

Tarih ve süre sınırlaması olmayan bir banka hesabı olan vadesiz hesap ya da vadesiz mevduat hesabı, birikimlerin istendiği takdirde her an kullanılabileceği hesaplardır. Ayrıca bu hesaba bankanın tüm şubelerinden ve ATM cihazlarından ulaşılabilir. Tüm bankalardan fatura ödeme, para transferleri gibi çeşitli işlemler için vadesiz mevduat hesabı açılabilmektedir. Vadesiz mevduat hesabı ile birçok farklı işlem yapılabilmektedir.

Vadesiz hesap ne işe yarar?

Finans kuruluşlarında en yaygın olarak kullanılan hesap türlerinden biri de vadesiz hesap türüdür. Bu hesap üzerinden ATM cihazlarından para çekmek ya da başka işlemler gerçekleştirmek için banka kartları ya da kredi kartları da alınabilmektedir. Vadesiz bir hesap türü olduğu için istenildiği ya da gerek duyulduğu takdirde hesaptan para çekebilmek ya da başka para hareketleri gerçekleştirebilmek mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda vadesiz hesaplardan otomatik ödeme komutları da verilebilmektedir.

Kullanıcılarına birçok avantaj ve imkan sağlayan vadesiz hesap türünün işe yaradığı bazı durumlar şunlardır: