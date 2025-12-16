FİNANS

VakıfBank, Dünya Bankasından 1,5 milyar euro kredi sağladı

VakıfBank, Dünya Bankası garantisiyle 1,5 milyar avro tutarında ve 10 yıl vadeli fonlama işlemi gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisiyle sağlanacak 1,5 milyar avro tutarındaki kaynakla, başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında doğrudan ve dolaylı olarak toplam 800 bin genç ve kadın istihdamının oluşturulması veya mevcut istihdam şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu finansmanın kadın ve genç istihdamını artırmayı destekleyen, finansal kapsayıcılığı güçlendiren, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren ve depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı destekleyen alanlarda kullandırılması öngörülüyor.

"EN YÜKSEK TUTARLI FONLAMA İŞLEMİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Bankası ile 2010'da başlayan ve yıllar içinde farklı projelerle genişleyen işbirliklerinin, söz konusu yeni fonlama işlemiyle ileri bir aşamaya taşındığını belirtti.

Dünya Bankası Grubu üyesi IBRD kısmi garantisiyle hayata geçirmeyi planladıkları 1,5 milyar avro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynağın, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin yanı sıra VakıfBank'ın uluslararası kalkınma kuruluşları nezdindeki konumunun güçlendiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Üstünsalih, anlaşmanın Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

Üstünsalih, işlemin hem Türk bankacılık sektörü hem de Dünya Bankası açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, Türk bankacılık sektörü özelinde uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olmasının yanı sıra Dünya Bankasının ülkemizde tek bir finansal kurumla imzaladığı en büyük fonlama işlemi olması bakımından da ayrı bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda, Türk bankacılık sektöründe kadın ve genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen en yüksek tutarlı finansman projesi niteliğini taşıyor. Bankamızın Dünya Bankasının ülkemizdeki en büyük finansal kuruluş iş ortağı konumuna gelmesi hem bankamıza hem de ülkemize uzun vadede duyulan güveni yansıtıyor. Bu çerçevede, söz konusu fonlama işlemini, Dünya Bankası ile işbirliğimizi ileri bir aşamaya taşıyan ve her iki kurum açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendiriyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

