Vakıfbank kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü? TOKİ orta gelirliye konut kampanyası Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama yöntemi!

Vakıfbank kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak. Vakıfbank konut kredisi faiz oranı internette araştırılıyor. İşte Vakıfbank konut kredisi hesaplama ekranı...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ile ilgili açıklama bugün yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vakıfbank konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

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KAMPANYANIN AYRINTILARI

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek. 15 yıl vade ile ödeme yapılacak.



