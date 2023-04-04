VAKIFBANK SINAV SONUCU: Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı

19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen T. Vakıflar Bankası T.A.O müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur giriş sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren tüm adaylar Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Vakıfbank sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte tüm merak edilenler...

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınavsonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göremülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibarenVakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri veadayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafındanyapılacaktır.)

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına alım yapılacak.

