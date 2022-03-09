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Vakıfbank'tan kadın girişimciye özel kredi: 2 yıl boyunca...

09.03.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özellikle salgından etkilenen kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine yönelik Kadın İşletme Kredisi’ni hizmete sundu. Belirtilen şartları taşıyan kadın girişimci işletmeler 2 yıla kadar ödemesiz 10 yıla varan vadelerde, her türlü işletme ihtiyacının finansmanı için Türk Lirası (TL) ve döviz cinsi kredi kullanabilecek.

Vakıfbank'tan kadın girişimciye özel kredi: 2 yıl boyunca...

Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 8 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 23 yıl vadeli olarak temin edilen 250 milyon dolarlık kredi kapsamında hayata geçirilen Kadın İşletme Kredisi ile tüm segmentlerde, sahipliği ya da yönetimi kadınlarda olan işletmelere, işlerini büyütmeleri ve nakit akışlarını düzenlemeleri için uygun maliyetlerle kredi sağlanacak.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Krediden 250’nin altında çalışanı bulunan ve 2019’u kâr ile tamamlamış, kadınlara ait olan ya da kadınlar tarafından yönetilen işletmeler yararlanabiliyor” dedi.

2 YILA KADAR ÖDEMESİZ

Belirtilen şartları taşıyan kadın girişimci işletmeler 2 yıla kadar ödemesiz 10 yıla varan vadelerde, her türlü işletme ihtiyacının finansmanı için Türk Lirası (TL) ve döviz cinsi kredi kullanabiliyor. Sabit faizli uygulamalarda yıllık Türk Lirası’nda yüzde 14,50, Euro’da yüzde 2,25, dolarda yüzde 3,25’ten başlayan oranlarda yararlanılabilecek.

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VakıfBank
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