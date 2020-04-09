Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İşte şartlar!

Fakirlik maaşından yararlanmak için öncelikle vatandaşların gelir ve ihtiyaç sahipliği durumlarının tespit edilmesi gerekir. Genel olarak; anne ya da babası olmayan yetim çocuklar ile en az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşlar fakirlik maaşına hak kazanırlar. Ancak yetim ve engel oranı fakirlik maaşı için tek başına yeterli olmaz.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilen fakirlik maaşı; maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilir ve kişinin maddi durumunun düzelmesi halinde anında kesilir. Fakirlik maaşı her ay 915 TL olarak nakit bir şekilde ödenir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...
Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.
Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.
Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.
-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.
Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.
Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.
Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar.
Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir.
Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2020 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 914.49 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum