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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İşte şartlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Devlet gelir seviyesi düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına fakirlik maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İşte şartlar!

Fakirlik maaşından yararlanmak için öncelikle vatandaşların gelir ve ihtiyaç sahipliği durumlarının tespit edilmesi gerekir. Genel olarak; anne ya da babası olmayan yetim çocuklar ile en az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşlar fakirlik maaşına hak kazanırlar. Ancak yetim ve engel oranı fakirlik maaşı için tek başına yeterli olmaz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilen fakirlik maaşı; maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilir ve kişinin maddi durumunun düzelmesi halinde anında kesilir. Fakirlik maaşı her ay 915 TL olarak nakit bir şekilde ödenir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...

FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.

  • Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.

  • Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.

  • Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.

-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.

Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN FAKİRLİK MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar.

  • Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir.

  • Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve kimlik doğrulama adımlarına geçin. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanın.

2020 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?

Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2020 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 914.49 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.

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destek, ihtiyaç sahipleri,

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