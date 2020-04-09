Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İşte şartlar!

Fakirlik maaşından yararlanmak için öncelikle vatandaşların gelir ve ihtiyaç sahipliği durumlarının tespit edilmesi gerekir. Genel olarak; anne ya da babası olmayan yetim çocuklar ile en az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşlar fakirlik maaşına hak kazanırlar. Ancak yetim ve engel oranı fakirlik maaşı için tek başına yeterli olmaz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilen fakirlik maaşı; maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilir ve kişinin maddi durumunun düzelmesi halinde anında kesilir. Fakirlik maaşı her ay 915 TL olarak nakit bir şekilde ödenir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...

FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.