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Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı! 'Mantar gibi türüyorlar, müsaade etmeyeceğiz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 14:23
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Tiny house’ adı verilen, küçük bir alanı kaplayan, içerisinde az eşya olan, sabit veya taşınabilir özelliğini taşıyan küçük evler için Edirne Valiliği harekete geçti. Valilikten bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderildi ve 'tiny house' yasaklandı. Valilik yasağın tarım arazilerini korumak amacıyla ilan edildiğini duyurdu.

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı! 'Mantar gibi türüyorlar, müsaade etmeyeceğiz'

Daha ekonomik olması sebebiyle son zamanlarda sıkça tercih edilen küçük alan kaplayan, sabit ve taşınabilir olarak da kullanılabilen 'tiny house'lara karşı Edirne Valiliği harekete geçti. Bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderilerek 'tiny house'lar yasaklandı.

AMAÇ TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi.

Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

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"HER GELDİĞİMDE BURADA MANTAR GİBİ TÜRÜYORLAR"

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor.

"BU HAFTA 40 TANE KALDIRDIK"

Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

"HERKESE MÜSAADE EDERSEK BUNUN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."

(AA)

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