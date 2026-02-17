FİNANS

Van’da keklik avına 87 bin TL idari para cezası

Van’ın Çatak ilçesinde avcılık belgesi olmayan ve takozsuz tüfekle keklik avlayan şahsa 87 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçı avcılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan otomobilde arama yaptı. Yapılan kontrol neticesinde; 1 adet yivsiz av tüfeği ile 17 cansız kınalı keklik ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gevaş Şefliği ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri tarafından Z.S. (30) isimli şahıs hakkında avlanma süreleri dışında avlanmadan 5 bin 943 TL, takozsuz av tüfeği ile avlanmadan 4 bin 392 TL, avlaklardan avcılık belgesi olmadan avlanmadan 8 bin 968 TL ve 17 kınalı keklik için 68 bin TL olmak üzere toplamda 87 bin 303 TL idari yaptırım uygulandı.
