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Van'daki tramvay hattı projesini Bakanlık üstlendi

Van'daki Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'daki tramvay hattı projesinin Bakanlıkça üstlenilmesini değerlendirdi.

Van'daki tramvay hattı projesini Bakanlık üstlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Van Büyükşehir Belediyesine ait Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

BAKAN URALOĞLU'NDA AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık tarafından üstlenilen Van'daki tramvay hattının 8,67 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 11 istasyondan oluştuğunu belirterek, "Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla şehir hastanesi ile belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Van daki tramvay hattı projesini Bakanlık üstlendi 1

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı Projesi'nin, havalimanı bağlantısıyla Bakanlık tarafından üstlenildiğini bildiren Uraloğlu, söz konusu hattın 8,67 kilometre uzunluğunda olduğu ve 11 istasyondan oluştuğu bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla şehir hastanesi ile belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız. Kentin yüksek yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanı, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek güzergahta planlanan hattımızın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van tramvay ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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