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Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Van’da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı arttı, yerli esnaf yaşanan ekonomik canlılıktan memnun kaldı.

Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı
Ezgi Sivritepe

12 Temmuz’da başlayan, 20 Temmuz’da sona eren Van Kültür Yolu Festivali’nde; konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Vanlıların yanı sıra çevre illerden de yoğun bir katılım oldu.

Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı 1

FESTİVAL GELDİ DURGUNLUK BİTTİ

Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl ikinci kez Van’da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı 2

Matbah-ı Van İşletme Sahibi Gonca Güray, festival ile ilgili şunları söyledi:

“Festival haftasını dolu ve hareketli geçirdik. Bu sadece bizim için değil Van için de iyi oldu. Birçok yerli ve yabancı turisti ağırladık. Elimizden geldiğinde kahvaltımızın tanıtımını yaptık. 4-5 aylık süreçte durgunluk yaşıyorduk ama Van Kültür Yolu Festivali’nin katkılarıyla gayet güzel dolu dolu bir hafta geçirdik”

Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı 3

VAN'DA TURİZM DE KÜLTÜR SANAT DA ÇOK GELİŞTİ

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi Genel Müdürü Oğuz Taşkıran, “Doluluk oranlarımız arttı. Özellikle ilk iki gün ve sonraki hafta sonu iyi oldu. İlgi güzel, ilgi büyük. Vanımızda her zaman böyle etkinliklerin yapılmasını arzu ediyoruz. Özellikle son 2-3 yılda Van’da turizmin ve kültür sanatın geliştiğini çok net gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Kültür Yolu Festivali esnafın yüzünü güldürdü! Kent ekonomisine büyük katkı 4

YEMEKLER TÜKENDİ

Adem Şef’in sahibi Adem Ergin, “Gelen yerli yabancı misafirlerimizin ve yerelin de etkisiyle restoranlarımızın doluluk oranı çok arttı. Biz Kültür Yolu Festivalini geçen sene de bildiğimiz için bu sene daha sağlam hazırlıklar yaptık ve çok güzel geçti. Festival süresince 3-4 gün boyunca yoğunluktan dolayı mutfağımızda birçok yemek tükendi. Bundan kaynaklı birçok misafirimizi diğer işletmelere yönlendirdik. Festival süresince doluluk oranımız hemen hemen yüzde yüz artıyor” açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Van
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