Varil petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent varil petrol fiyatlarında son durum! İşte petrolün varil fiyatı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu sene için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı hakkında tahminde bulunuldu. Son olarak petrol fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurması sonrası dün 130 doların üzerine çıktıktan sonra önemli bir şekilde gerilemişti. Peki varil petrol fiyatı ne kadar oldu?

VARİL PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba tarafından petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini açıklamasıyla piyasalarda dün hızlı bir düşüş yaşanmıştı. ABD'nin Rusya'dan tüm enerji alımlarını durdurma kararı almasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 yükselerek 131 dolar yükselmişti. Barclays analistleri ise Rusya'dan petrol ve gaz alımının neredeyse tamamen durduğu 'en kötü senaryoda' petrolün varil fiyatının yaz aylarında 200 dolara yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Bu petrol fiyatının yaklaşık yüzde 53 oranında artması anlamına geliyor. Rusya'nın işgal girişiminin başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 38 artmış durumda.

BRENT VARİL PETROL NE KADAR OLACAK?

Petrolün yapılan son tahminlere göre 105,922 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam Şubat ayı raporunda 82,87 dolardı. Raporda, ayrıca WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 101,17 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı Şubat ayında 79,35 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek sene ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 88,98 dolara, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 84,98 dolara gerilemesi beklenmekte. Raporda, fiyatların Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan belirsizlik ve müteakip yaptırımlarla yükselişe geçtiği, OPEC+ grubunun üretim kararları ve ABD petrol ve doğalgaz üreticilerinin beklenen hızda sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmemesinin de bu belirsizlikleri artırdığı ifadelerine yer verildi.

Ayrıca küresel petrol stoklarının 2020 senesinin ortalarından itibaren günde ortalama 1,8 milyon varil azaldığı belirtilen raporda, stokların bu senenin ilk çeyreğinde de azalmaya devam edeceği öngörüldü ve bu durumun fiyatlar üzerindeki kalıcı yukarı yönlü baskıları artırdığı da hatırlatıldı.



