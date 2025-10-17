FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Varlığını bile unuttuk! 2025 yılında hiç basılmayan bozuk para açıklandı

Türkiye'de yılın 9 ayında vatandaşların cebine, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 liralık madeni para girdi. Darphane en fazla basılan ve hiç basılmayan bozuk parayı açıkladı. Peki hiç basılmayan bozuk para hangisi? İşte detaylar...

Varlığını bile unuttuk! 2025 yılında hiç basılmayan bozuk para açıklandı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının 9 ayı boyunca 509 milyon 219 bin madeni para tedavüle girdi. Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA 1 LİRA BASILDI

Verilere göre, 9 ayda 128 milyon 153 bin adet 5 lira, 378 milyon 132 bin adet 1 lira, 2 milyon 154 bin adet 50 kuruş, 360 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Dolaşıma çıkan 509 milyon 219 bin madeni paranın piyasa değeri, 1 milyar 20 milyon 21 bin 400 lira oldu. En fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

Madeni para adedi olarak yılın 9 ayında en fazla basılan para 1 lira olurken toplamda 378 milyon 132 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

Varlığını bile unuttuk! 2025 yılında hiç basılmayan bozuk para açıklandı 1

2024'TE 1,5 MİLYAR LİRA BOZUK PARA CEBE GİRDİ

2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

2025'in 9 ayında tedavüle sunulan madeni paraların miktar ve değerleri ise şöyle:

Miktar/adet TL değeri

5 TL 128.153.000 640.765.000
1 TL 378.132.000 378.132.000
50 Kuruş 2.154.000 1.077.000
25 Kuruş 0 0
10 Kuruş 360.000 36.000
5 Kuruş 180.000 9.000
1 Kuruş 240.000 2.400

Toplam 509.219.000 1.020.021.000
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev ilaç şirketlerine 'çalışan ayartmama' cezası!Dev ilaç şirketlerine 'çalışan ayartmama' cezası!
Kamu zararı 100 milyon liradan fazla! Açıklama geldiKamu zararı 100 milyon liradan fazla! Açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye bozuk para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.