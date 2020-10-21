Varlık Fonu Türkcell'de en büyük hissedar oluyor

Varlık Fonu'nun şirketin en büyük hissedarı durumuna gelmesi hedefleniyor.Türkiye'nin en değerli ilk beş markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell, küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı" bilgisi paylaşıldı.

Hissedarların Ana Sözleşmede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle, Türkiye Varlık Fonu (TVF) imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilecek.

Böylece şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelecek olan TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulundaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek. Yönetim kurulu başkanı da bu beş üye arasından seçilecek.

Yapılan değişiklikler uyarınca Yönetim Kurulundaki dört üye de TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek. Bu sayede de azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.