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Varlık Fonu Türkcell'de en büyük hissedar oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devrini sağlayacak olan Ana Sözleşme değişiklikleri şirketin Olağan Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Varlık Fonu Türkcell'de en büyük hissedar oluyor

Varlık Fonu'nun şirketin en büyük hissedarı durumuna gelmesi hedefleniyor.Türkiye'nin en değerli ilk beş markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell, küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı" bilgisi paylaşıldı.

Hissedarların Ana Sözleşmede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle, Türkiye Varlık Fonu (TVF) imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilecek.

Böylece şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelecek olan TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulundaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek. Yönetim kurulu başkanı da bu beş üye arasından seçilecek.

Yapılan değişiklikler uyarınca Yönetim Kurulundaki dört üye de TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek. Bu sayede de azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

En büyük hissadar olacak

Turkcell'in konuyla ilgili açıklamasında da "Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da açıklamasında, "Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell'in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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