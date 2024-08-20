Vatandaş kredi kartı kullanımına yöneldi... Taksit sayısı azalınca nakit çekmeye başladılar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre tüketici kredisinin kullanımı artarak ilerliyor. Yüksek faiz olmasına rağmen vatandaşın kart kullanmasının en büyük nedenlerinden biri nakit ihtiyacının artması. Tüketici kredisinin kullanımı yukarı taşıyan sebep ise taksitsiz birey­sel kredi kartı kullanımı olarak öne çıkıyor olması.

Dünya'nın haberine göre, 2023 yı­lının ocak ayında taksitli birey­sel kredi kartı hacmi 224,5 mil­yar TL düzeyinde bulunuyordu. Yine aynı ayda taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi de 226,6 mil­yar TL düzeyindeydi. Aradan geçen sürede taksitsiz bireysel kredi kartlarında adeta bir pat­lama yaşandığı görünüyor. Tak­sitli kredi kartı hacmi yaklaşık iki kat artarak 528,6 milyar TL olurken, taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi, yaklaşık 5 kat arta­rak 1 trilyon TL’yi geçti.

TAKSİT SAYISINDA AZALMA OLUNCA FARKLI YÖNTEMLERE YÖNELDİLER

Bir bankacılık kaynağını aktardığına göre, yüksek faiz ve taksit sayısındaki azalma nedeniyle kişisel harcamalar için karttan nakit çekim başta olmak üzere farklı bankacılık ürünlerine yöneldiğini aktardı. Bir başka bankacılık kaynağı da bu dönemde bankaların özellik­le destek kredilerinde yüzde 2 büyüme sınırına uymak zorun­da olduğuna da işaret etti.

2023 yılının aynı dönemindeki ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin 1,1 trilyon TL olduğu ve geçen sürede bu sayının 600 milyarlık bir artış ile 1 trilyon 769 milyar liraya yükseldiği görülüyor.

TAKSİTSİZ BİREYSEL KREDİ 5 KAT BÜYÜDÜ

İhtiyaç kredilerinde 2023 yılının ocak ayında 682,5 milyar TL olan ha­cim, bugün yaklaşık iki kat artarak 1,2 trilyon TL’ye çıktı. Yani geçen sürede ihtiyaç kredileri iki kat büyürken taksitsiz birey­sel kredi kartları 5 kat büyüdü­ğü görülüyor. Bu da vatandaşın faiz oranı daha uygun olan bireysel kredi kartlarına yöneldiğini gösteriyor.

KONUT KREDİSİNDE YÜKSELİŞ HAKİM

2023’ün ocak ayında 360,8 milyar TL olan konut kredi hacmi, 2024 Ağustos ayında 452,9 milyar TL’ye yükseldi. Taşıt kredile­rinde ise son günlerde azalış dikkat çekiyor. 2023 başında 50,5 milyar TL olan taşıt kredisi hacmi 2024 Ağustos ayında 85 milyar TL’ye çıktı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2024 yı­lının ocak ayında ortalama yüz­de 61 düzeyinde olan ihtiyaç kre­di faizleri yıllık ortalama yüzde 75 düzeyinde seyrediyor. İhtiyaç kredi faizleri mart ayında yüzde 86 ile yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

"REELDE KREDİ HACMİ DARALIYOR"

Encazip Kurucusu ve Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım, tüketici kredisinin arttığı görüselde 6 aylık enflasyona dikkat çekerek reelde kredi hacminde bir azalma olduğunu vurguladı. Kırım, "Bunu hem bankaların kredi verme kriterlerinin sıkılaşması hem de yüksek faiz oranlarının bu reel düşüşün sebebi olduğu şeklinde yorumlayabiliriz" dedi.

Ocak-Temmuz tüketici kredisi hacmindeki artışın yüzde 13 olduğunu aktaran Kırım, 6 aylık enflasyonun yüzde 24,73 olduğunu söyledi. TL bazında borçlanmanın altını çizen Kırım, "Reelde kredi hacminde daralma olduğunu söyleyebiliriz. Ocaktan bugüne yüzde 3,5 artan taksitli kredi kartı hacminin reelde daraldığını, aynı dönemde yüzde 51 artış gösteren taksitsiz kredi kartı hacminin reelde arttığını söyleyebiliriz" diyerek cümlelerini tamamladı.