Vatandaş kredi kartlarına yüklendi, 73 milyar lira arttı! 1 yılda tüketici kredilerinde 530 milyarlık yükseliş

Son dönemde yaşanan geçim sıkıntılarının artması ile vatandaş kredi kartlarına sarıldı. Son dönemde borç takipleri de artarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde kredi kartlarındaki kullanım oranlarını gözler önüne serdi.

İKİ AYDA YASAL TAKİBE DÜŞEN KREDİ MİKTARLARI

Buna göre, tüketici kredileri bireysel kredi kartlarında vatandaşın borç yükü arttı. 2024 Şubat ayından 2025 Şubat ayına kadar tüketici kredilerinde 530 milyar 828 milyon TL artış oldu. Yıl başından bu yana iki ayda yasal takibe düşen kredi miktarı da 328 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri bireysel kredi kartlarında vatandaşın borç yükü şubat ayında da katlanarak arttı. Tüketici kredilerinde 2024 şubat ayından 2025 yılının şubat ayına kadar olan dönemde 530 milyar 828 milyon TL artış oldu. Yıl başından bu yana iki ayda yasal takibe düşen kredi miktarı da 328 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı.

BDDK'nın 21 Şubat 2025 haftalık verilerine göre, tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyara TL'ye ulaşırken bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL olarak gerçekleşti.



Tüketici kredileri geçtiğimiz yıl 23 Şubat haftasında toplam 1 trilyon 562 milyar TL iken 2025 yılının 21 Şubat haftası aynı dönemine kadar vatandaşın kredi yükünde bir yılda 530 milyar 828 milyon TL artış yaşandı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNİN PAYI ARTTI!

Yılın ilk ayından bu yana tüketici kredilerinde toplam 73 milyar lira artış oldu. Tüketici kredilerinde en büyük pay 1 trilyon 492 milyar TL ile ihtiyaç kredilerinde olurken, konut kredisi ise 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.



BDDK’nın 21 Şubat tarihli verisine göre, takipteki alacaklara düşen kredi miktarında da artış yaşandı. Batık kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL'ye ulaştı. Bankaların tahsil edemediği ve takipteki alacaklara düşen tüketici kredileri 69 milyar TL'yi aşarken, bireysel kredi kartlarında bu miktar 68 milyar 902 milyon TL oldu.